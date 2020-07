Tetris 99 : le 15e Grand Prix annoncé, avec évidemment Paper Mario: The Origami King à l'honneur

Au-delà de ses parties de Battle Royale toujours aussi agréables à jouer de temps à autre, Tetris 99 sert surtout de vitrine à Nintendo pour faire la promotion de ses exclusivités. Ces deux derniers mois, nous avons ainsi pu remporter des thèmes Animal Crossing: New Horizons et Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Le prochain sur la liste était plus qu'évident et ne surprendra donc personne, à savoir Paper Mario: The Origami King.

C'est dont un 15e Grand Prix qui a été annoncé dans Tetris 99 et qui mettra la dernière aventure de Mario en avant en fin de semaine, du vendredi 31 juillet à 9h00 jusqu'au mardi 4 août à 8h59. La méthode ne change pas, il suffira de remporter 100 points au cours de vos parties afin de recevoir le thème en récompense. Ce dernier, exhibé en vidéo ci-dessous, fait dans le classique en reprenant l'illustration de la jaquette sur les bords de la zone de jeu. La musique de base est celle des premiers affrontements et correspond à celles de boss lorsque le nombre de joueurs diminue.

Avec aucune grosse sortie du côté des exclusivités Switch de Nintendo en vue, difficile de dire si ce type d'évènement va se poursuivre dans un avenir proche. Dans tous les cas, vous pouvez acheter Paper Mario: The Origami King à 44,49 € sur Amazon et retrouver nos impressions ci-dessous.

Lire aussi : TEST de Paper Mario: The Origami King, loués soient les Oris !