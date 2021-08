Le ventilateur magnétique Black Shark Magnetic Cooler débarque, pour les gamers accros sur mobiles et consoles portables

Tout bon gamer le sait, lors de vos sessions endiablées de jeu, votre smartphone chauffe et parfois beaucoup trop conduisant bien souvent à une dégradation des performances imposée par le constructeur afin d'éviter d'abîmer les composants électroniques. Pour éviter ce risque, et continuer de jouer sans limitation, Black Shark propose aujourd'hui une solution originale avec le Black Shark Magnetic Cooler, un clip de refroidissement doté d’une connexion magnétique et d’un refroissement très rapide permettant une diminution de 23 degrés Celsius en 1 minute !

Ce ventilateur s’installe très facilement avec son sticker magnétique qui permet de le poser sur n'importe quel appareil, du smartphone (iPhone 12...), à la tablette, en passant par la console portable (Switch...), la TV ou même une box. Il est fourni avec un câble de 1,5 m de type USB C.

Le Black Shark Magnetic Cooler est composé d’un anneau magnétique composé de 12 aimants permettant une solide fixation de ce dernier sur le smartphone ou la console. Il est composé de 112 ailettes, pour une diffusion efficace de la chaleur, d’un ventilateur à grande vitesse (7200 tr/min) et enfin d’une plaque de transfert de chaleur. Ce dernier ne pèse que 73 g pour des dimensions de 62*62*22 mm.

Vous trouverez dès aujourd'hui chez Amazon le Black Shark Magnetic Cooler au prix de 49,90 € avec la livraison gratuite.

Rappelons que l’entreprise Black Shark a été fondée en 2018 et qu'elle propose des smartphones comme le récent smartphone gaming Black Shark 4, mais aussi de nombreux accessoires dédiés gaming pour ces derniers. Elle est très présente en Chine et se déploie ces dernières années en Europe avec un certain succès.