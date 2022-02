Le smartphone gaming Black Shark 4 Pro débarque en France à prix réduit

Xiaomi est bien présent dans l'univers du smartphone gaming avec sa marque Black Shark.

Cette semaine, c'est le tout nouveau Black Shark 4 Pro qui arrive et qui devrait fortement intéresser les gamers. Il possède un écran Super AMOLED de 6,67" avec une résolution FHD+, un rafraîchissement d'écran de 144 Hz, mais également un échantillonnage tactile de 720 Hz et une latence tactile de seulement 8,3 ms ! idéal pour du jeu vidéo rapide et nerveux. Ce dernier intègre le puissant SoC Snapdragon 888 avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Il possède également une solution de refroidissement adaptée pour des heures de gaming et, surtout, des touches latérales physiques. Il fonctionne avec la surcouche JOYUI 12.5 basée sur Android 11 qui est optimisée en mode gaming.

Le Black Shark 4 Pro dispose des dernières technologies comme la 5G, le Wi-Fi 6E ou le Bluetooth 5.0. Il propose un lecteur d'empreintes et un double haut-parleur stéréo, et une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide 120 W, ce qui permet de recharger entièrement votre smartphone de 0 à 100 % en... 15 minutes !

Vous pourrez trouver le Black Shark 4 Pro en 3 coloris sur le site officiel de Black Shark à 579 € pour la version 8 + 128 Go et 679 € pour la version 12 + 256 Go, mais aussi chez Amazon France (indisponible pour le moment) ou mieux encore à prix réduit chez le revendeur officiel Xiaomi en Espagne Goboo avec la version 8 + 128 Go à seulement 494 € au lieu de 579 € avec le code GOBOO995 et la version 12 + 256 Go à seulement 594 € au lieu de 679 € avec le code GOBOO995 (2 ans de garantie, livraison gratuite).