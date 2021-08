Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : comparaison vidéo entre les originaux sur DS et les remakes sur Switch

Les remakes des jeux Pokémon nous ont habitués au meilleur, avec des graphismes modernisés couplés à des histoires originales qui justifiaient de reparcourir la région au cœur d'une génération de jeux. Nintendo va un peu changer la formule avec Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, des versions des jeux DS actualisées pour la Switch avec des graphismes chibi et des nouveautés assez maigres, présentées cette semaine.

La diffusion d'un trailer inédit a d'ailleurs permis à GameXplain de réaliser une comparaison entre les originaux et les remakes en vidéo. En accolant des images des titres de 2006/2007 à d'autres de ceux de 2021, nous pouvons voir que les développeurs d'ILCA ont clairement cherché à reproduire presque à l'identique ce qui a été fait par le passé, en termes d'agencement des décors, de couleurs et de mise en scène. L'hommage à Diamant et Perle sera assuré, mais certains regretteront probablement le manque d'originalité.

Si cela n'entrave pas votre envie d'achat de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, leur date de sortie est calée au 19 novembre 2021, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 44,99 € sur Amazon.fr.