Chrono Trigger fête ses 30 ans, Square Enix tease les joueurs et va régaler nos oreilles

Nous sommes le 11 mars 2025 et cela fait donc désormais 30 ans que le cultissime RPG japonais de SquareSoft Chrono Trigger a vu le jour dans l'Archipel sur SNES. Depuis 1995, l'Europe a finalement pu le découvrir avec sa version sur DS puis via des déclinaisons sur PC et mobiles, qui a eu droit à diverses mises à jour jusqu'en 2022. Square Enix n'allait évidemment pas passer à côté de l'occasion et a donc annoncé un live centré sur la musique du jeu, qui sera diffusé ce vendredi 14 mars à 4h00. Mais ce n'est pas tout.

Un message posté sur Twitter / X est venu titiller les fans :

Ce jour marque le 30e anniversaire de la sortie de Chrono Trigger en 1985. Ce chef-d'œuvre intemporel, qui a traversé les générations et dont on parle encore aujourd'hui, est né d'un projet de rêve de Yuji Horii (Dragon Quest), Akira Toriyama (Dragon Ball) et Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy. À l'occasion du 30e anniversaire, nous lancerons au cours de l'année à venir divers projets qui vont au-delà du monde du jeu pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont joué à Chrono Trigger jusqu'à présent.

Bon, il ne faut sans doute pas s'attendre à grand-chose au risque d'être déçu, mais après avoir sorti des projets comme NieR: Automata Ver1.1a et The World Ends With You The Animation, il ne paraît pas irréaliste d'espérer le même traitement pour un tel jeu. Il pourrait toutefois simplement s'agir de goodies, ce qui n'aurait rien de surprenant, mais serait évidemment décevant. Bref, wait & see.

L'ouvrage La légende Chrono Trigger de Third Editions est vendu 24,90 € à la Fnac.

Lire aussi : Threads of Time : un magnifique RPG temporel inspiré par Chrono Trigger nous vend du rêve dans sa première bande-annonce