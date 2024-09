Threads of Time : un magnifique RPG temporel inspiré par Chrono Trigger nous vend du rêve dans sa première bande-annonce

Page 1 : Première bande-annonce et présentation de Threads of Time

Certains jeux cultes d'antan inspirent encore aujourd'hui les développeurs et c'est notamment le cas du côté des RPG avec Chrono Trigger paru en 1995 sur SNES. Mais n'est pas le Square de l'époque qui veut. Cela ne va pas empêcher les développeurs canadiens du tout jeune studio Riyo Games de tenter leur chance avec Threads of Time, qualifié de « lettre d'amour en 2,5D aux classiques du JRPG » et qui proposera justement une aventure nous faisant voyager dans le temps. Sa révélation a eu lieu durant la présentation Xbox du Tokyo Game Show 2024 et il nous a de suite tapé dans l'œil. Il faut dire que les sprites des personnages et l'esthétique générale du jeu sous Unreal Engine 5 ont tout pour plaire.

Sa toute première bande-annonce mêlant animation et rendu in-game sert à introduire plusieurs des époques que nous voyons derrière ce trône en forme d'horloge. Nous pouvons donc découvrir la période « préhistorique », 12 millions d'années avant l'Ère commune (dans la réalité cela correspond au Serravallien soit bien avant la véritable Préhistoire), où Rye et Luna chevauchent des sortes de ptérodactyles aux côtés du « Viking » local Bo ; un futur distant de quelques siècles où nous y voyons la jeune Aria faire un sacré saut de la foi avant d'atterrir près d'un gigantesque ennemi robotique ; mais aussi l'Apocalypse où nous découvrons un personnage non présenté attaquant avec son mecha un colosse de métal ; ainsi qu'un Moyen Âge disposant de vaisseaux volants façon Granblue Fantasy. Clairement, quiconque a joué à Chrono Trigger verra déjà ici pas mal de points communs avec ce dernier, peut-être trop d'ailleurs.

L'intrigue sur fond de restauration de l'ordre des Chevaliers temporels et de complot menaçant le continuum temporel nous fera donc visiter ces époques et bien d'autres à priori. Son système de combat sera par ailleurs au tour par tour, mais promet d'être dynamique, en plus d'utiliser le temps.

Caractéristiques principales Aventure de voyage temporel - D'une ère où les dinosaures rugissent jusqu'à un futur lointain, ainsi que dans tous les royaumes alternatifs entre, voyagez dans des périodes temporelles fantastiques et hors du commun, et découvrez ce qui les relie. Suivez une histoire épique de destins entremêlés et de secrets qui ont façonné des civilisations... et dévoilez un complot sinistre qui traverse les époques.

- D'une ère où les dinosaures rugissent jusqu'à un futur lointain, ainsi que dans tous les royaumes alternatifs entre, voyagez dans des périodes temporelles fantastiques et hors du commun, et découvrez ce qui les relie. Suivez une histoire épique de destins entremêlés et de secrets qui ont façonné des civilisations... et dévoilez un complot sinistre qui traverse les époques. Préhistoire (12 000 000 AEC) - Nagez avec un kraken ! Volez avec les frères Dactyl ! Régalez-vous avec les Vikings ! Jouez avec tous les bébés dinosaures ! Un nouveau monde vibrant, plein d'émerveillement et d'aventures, vous attend !

Moyen Âge (1 000 AD) - Opprimés par le Grand-Duc d'Achren, les gens ordinaires du monde entier ont recours à la contrebande et à la piraterie... La piraterie aérienne, bien sûr ! Envolez-vous dans les cieux à bord du robuste dirigeable Bandicoot. Échappez aux fonctionnaires royaux corrompus et partez à la recherche des reliques du légendaire Roi des pirates.

Futur (2 400 AD) - Aucun voyage vers le futur n'est complet sans une visite dans un café psycat ! Profitez de bons plats dans une atmosphère chaleureuse à des prix abordables. Et pour nos clients les plus louches, nous proposons un large éventail de rumeurs juteuses. J'ai entendu parler d'une purge...

Apocalypse (???) - Nous ne pouvons être tenus responsables des blessures ou des décès qui pourraient survenir en dehors de la zone de sécurité désignée. Veuillez rester à l'intérieur de la ville souterraine de Haven à tout moment. Vous ne devez en aucun cas quitter la ville. Merci de votre coopération.

- Délivrez de puissantes attaques dans des combats stratégiques au tour par tour bénéficiant de visuels dynamiques. Pliez le temps à votre volonté, abattez les défenses des ennemis, et déchaînez le plein potentiel de votre équipe au moyen de combos d'équipe dévastateurs. Héros de toutes époques - Montez une équipe de personnages charismatiques et uniques recrutés dans les différentes ères. Restaurez l'antique Ordre des Chevaliers temporels et unissez des héros issus de différentes époques pour protéger le cours du temps du chaos et de la corruption.

- Montez une équipe de personnages charismatiques et uniques recrutés dans les différentes ères. Restaurez l'antique Ordre des Chevaliers temporels et unissez des héros issus de différentes époques pour protéger le cours du temps du chaos et de la corruption. Bo (12 000 000 AEC) - « Bienvenue, étrangers ! » Vétérinaire habile pour les créatures de toutes formes et de toutes tailles, Bo ne souhaite rien de plus que de voir les humains et les dinosaures vivre en paix et en harmonie.

Luna (10 000 AEC) - Âme aventurière dotée d'un sens aigu de la justice, elle est une alliée précieuse dans toute quête. Après tout, de nombreux problèmes peuvent être facilement résolus en leur lançant une boule de feu.

Rye (1 000 AD) - Rye, un jeune épéiste talentueux dont les origines restent un mystère même pour lui, sait qu'il est destiné à quelque chose de plus grand. Lorsque sa maison est attaquée, il découvre son rôle dans l'héritage des légendaires Chevaliers temporels.

Aria (1 000 AD) - Une femme mystérieuse qui appelle Rye depuis au-delà du temps et de l'espace. Qui est Aria ? D'où vient-elle ? Et comment sait-elle tant de choses sur les destins possibles qui nous attendent ?

Rin (2 400 AD) - Rin, une kitsune qui prend forme humaine, se bat pour les plus démunis dans un futur où les riches détiennent toutes les cartes. Attention aux méga-entreprises ! Les lames d'une ninja ne ratent pas leur cible.

Un charme rétro mâtiné d'une esthétique moderne - Plongez dans des mondes saisissants exploitant l'Unreal Engine 5, rencontrez des personnages en 2D conçus avec passion et savourez le charme intemporel du pixel art lors de votre exploration des ères. Threads of Time capture l'essence de vos RPG rétro préférés, au sein d'une nouvelle aventure immersive.

Le seul gros défaut que nous pouvons actuellement trouver à Threads of Time, c'est qu'il n'est prévu que sur PC (Steam) et Xbox Series X|S. Espérons que des versions PS5 et Switch soient aussi dans les cartons. Pour le moment, aucune période de sortie n'a été avancée et il va sans dire que nous allons le garder à l'œil. Vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante.

