Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time, l'ultime film du projet Rebuild of Evangelion arrive en exclusivité sur Amazon Prime Video en France

Même si vous n'avez pas vu Neon Genesis Evangelion, vous avez forcément déjà entendu parler de cet anime culte. Ce récit post-apocalyptique avec des mechas défendant la Terre contre des créatures étranges appelées Anges s'est démarqué par sa narration mystique, laissant progressivement la place à des thématiques profondes et psychologiques. L'histoire s'est conclue en 1997 avec The End of Evangelion, pour un final à l'approche métaphysique surprenante : ce film et la série originale sont d'ailleurs à cette heure visibles sur Netflix.

Le réalisateur Hideaki Anno a ensuite entrepris un reboot cinématographique avec Rebuild of Evanglion, une série de 4 longs-métrages apportant une relecture du récit vantée comme plus accessible. Elle est composée de Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone paru en 2007, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance en 2009, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2013 et un ultime chapitre qui s'est fait attendre jusqu'à cette année.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time est sorti en salles le 8 mars 2021 au Japon, mais nous ne savions pas ce qu'il adviendrait de la distribution en Europe. Surprise, c'est Amazon Prime Video qui a récupéré les droits et qui le diffusera en dehors de l'Archipel et donc en France à compter du 13 août. Il s'agira d'ailleurs de la version Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, avec un montage légèrement amélioré. Et c'est aussi à cette date que les trois précédents longs-métrages arriveront sur la plateforme, pour nous mettre de découvrir cette autre vision des aventures de Shinji Ikari.

