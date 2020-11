Doctor Who: The Edge of Time accueille une mise à jour gratuite pour Time Lord Victorious

L'an dernier sortait Doctor Who: The Edge of Time, le premier jeu en réalité virtuelle de la licence nous plongeant littéralement dans cet univers, Tournevis sonique en main, TARDIS en guise de moyen de locomotion et diverses créatures incontournables pour nous faire face. Il va connaître une suite l'an prochain intitulée Doctor Who: The Edge of Reality, sans VR cette fois, mais c'est bien du premier épisode dont il est question aujourd'hui, avec une mise à jour surprise s'inscrivant dans l'évènement cross-média du moment, Time Lord Victorious.

Ce terme ne vous est sans doute pas inconnu si vous regardez la série en VO, avec la fameuse réplique « The Time Lord Victorious is wrong ! », mais qui depuis le 17 août a donné lieu à plusieurs histoires liées à une nouvelle race nommée Kotturuh. Comics, romans, nouvelles en newsletter, audio chez Big Finish, série animée bas budget autour des Daleks et même une Escape Room, les fans anglophones ont de quoi faire. Dans tout ce méli-mélo marketing, The Edge of Time accueille donc une sympathique nouveauté, à savoir le TARDIS du 10e Docteur. Ce n'est apparemment pas tout, puisque le site officiel mentionne plusieurs artefacts à récupérer : le Sonic Screwdriver de All Flesh is Grass, vraiment magnifique, et la Judgement Stone des Kotturuh de l'audio Lesser Evils. L'article fait aussi allusion à un défi, sans en donner la nature.

Dans tous les cas, il vous faudra posséder un PlayStation VR ou un Oculus Quest pour profiter de Doctor Who: The Edge of Time. L'Oculus Quest 2 est vendu 349,99 € à la Fnac dans sa version 64 Go, tandis que le jeu est disponible pour seulement 18 € sur Amazon.

