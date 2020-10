Doctor Who: The Lonely Assassins, un thriller interactif par les créateurs de Simulacra et avec les Anges Pleureurs annoncé sur Switch et mobiles

L'an dernier, Maze Theory lançait sur PC et PS4 un certain Doctor Who: The Edge of Time, une aventure en réalité virtuelle dans laquelle nous étions le héros et qui a ensuite eu droit à une sortie physique, vendue 24,99 € sur Amazon. Le studio est loin d'en avoir fini avec la licence, car nous apprenions en mai dernier qu'il développe deux nouveaux jeux. Ces derniers viennent d'être annoncés lors d'un panel à la New York Comic Con, qui se tient ce week-end sur la Toile et voici pour commencer le premier.

Il s'intitule Doctor Who: The Lonely Assassins et s'inspire tout simplement du célèbre épisode Blink avec les Anges Pleureurs. Développé en collaboration avec Kaigan Games, il sortira au printemps 2021 sur mobiles et Nintendo Switch, un choix de plateformes s'expliquant par la nature même du jeu, prenant la forme d'un thriller interactif tournant autour de la découverte d'un téléphone.

Il aura beaucoup en commun avec Simulacra et Sara Is Missing, autres titres du studio, et nous fera participer à la résolution du mystère de Wester Drumlins, le manoir de Blink, et donc croiser les Weeping Angels, de quoi bien faire frissonner les fans puisqu'une simple photo de ces créatures devient un Ange dans le lore de la série. Et, oui, Petronella Osgood et d'autres personnages classiques feront leur retour en chair et en os dans cette aventure, l'actrice Ingrid Oliver ayant d'ailleurs été interviewée lors du panel, elle qui a repris son rôle très apprécié par la communauté.

Si l'envie de faire équipe avec Osgood est plus forte que votre peur de ses êtres horrifiques, vous devriez donc pouvoir vous faire plaisir l'année prochaine. Vous pouvez revoir le panel de la New York Comic Con en intégralité ci-dessus. Des images sont à retrouver en seconde page, à vos risques et périls !