Doctor Who: The Edge of Time, une version physique du jeu en VR annoncée et datée sur PS4

C'est le 12 novembre dernier qu'est sorti Doctor Who: The Edge of Time sur PS4 et PC (Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive et Vive Cosmos), une aventure en réalité virtuelle développée par Maze Theory et prenant place sous l'ère du Treizième Docteur de Jodie Whittaker, dont la saison 12 est actuellement diffusée sur la BBC.

We’re delighted to reveal #DoctorWho #EdgeOfTime will teleport onto shelves for physical retail in EU territories for PlayStation VR this March. This will also include a brand new Quick Play feature to let players jump into the Tardis, Dalek Shooter and Weeping Angels sections pic.twitter.com/pfykrMILex — MazeTheory (@Maze_Theory) February 7, 2020

Pour les allergiques au numérique, le développeur a partagé hier soir une excellente nouvelle, à savoir la sortie dans le commerce d'une version physique de Doctor Who: The Edge of Time le 13 mars prochain sur PS4, nécessitant pour rappel de posséder le PlayStation VR pour y jouer. Le jeu sera distribué à travers toute l'Europe, nous devrions donc pouvoir le retrouver un peu partout sans souci.

Pour rappel, Doctor Who: The Edge of Time mélange puzzles, aventure et bien entendu passages horrifiques face aux créatures iconiques de la série comme les Daleks ou les Anges Pleureurs, le tout à travers le temps et l'espace.

