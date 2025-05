Chrono Trigger : non, Yūji Horii n'a pas dévoilé l'existence d'un remake

Vendredi soir, une folle rumeur est encore venue montrer à quel point il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et autres forums de discussion sans une vérification approfondie au préalable, quand bien même la ou les sources ont assisté audit évènement dont il est question. En effet, il est ici question de Chrono Trigger, RPG culte de SquareSoft qui célèbre cette année son trentième anniversaire. Square Enix teasait d'ailleurs plusieurs projets en mars dernier, mais rien ne dit que cela prendra la forme d'un jeu. Et c'est justement là qu'entre en scène le créateur Yūji Horii, principalement connu pour les Dragon Quest, mais qui faisait également partie de la dream team derrière ce jeu de rôle intemporel. Il était en effet présent à la COMICON Napoli 2025 en Italie, où il a pris part à un panel avec un interprète traduisant le tout en italien. Et c'est à cause de ce dernier que toute cette histoire a pris une telle ampleur, puisqu'il a évoqué un remake de Chrono Trigger... des paroles qui ont de suite été interprétées comme venant de Yūji Horii, sauf que ce n'est visiblement pas le cas.

Il n'a pas fallu bien longtemps avant que ResetEra et diverses discussions sur Reddit ne rapportent l'information comme étant une bourde du créateur (ce ne serait pas la première fois après tout), donnant de l'espoir à de nombreux joueurs désirant une version modernisée du jeu, qui est jouable sur PC et mobiles à défaut d'être facilement accessible sur consoles. Hélas, des extraits vidéo du passage en question montrent bien que le terme remake a été dit par l'interprète et non par Yūji Horii juste avant. Aussi bien Gematsu (Sal Romano est italien) que Genki s'accordent sur ce point. Tout ayant été enregistré (live complet / juste le passage en question), le doute n'est pas vraiment permis.

Veuillez noter que la traduction ci-dessous est approximative, effectuée à l'aide de l'extrait et du travail de fans, juste là pour donner une idée de ce qui a été dit. Il reste tout de même assez curieux que Yūji Horii n'ait pas cherché à corriger l'interprète en entendant le terme remake, hochant juste la tête en souriant, mais nous n'entendons pas ce que ce dernier lui a dit juste avant.

Animateur : Si vous le pouvez, racontez-nous quelque chose à propos de Chrono Trigger, des anecdotes, comment vous le voyez aujourd'hui ? L'interprète explique alors à Yūji Horii la question. Yūji Horii (en japonais) : À l'époque, vous savez, lorsque les discussions ont commencé sur la création d'un jeu avec Square, nous avons discuté avec eux du type de décor que cela devrait être, et comme j'aimais les voyages dans le temps, le concept de pouvoir combattre des boss dans les époques nécessaires est la façon dont Chrono Trigger a été créé. Interprète, résumant les propos de Yūji Horii : C'est un jeu qui a une grande importance pour lui et qui lui a permis de faire pas mal de choses qu'il voulait concevoir. Il réalise que c'est un jeu toujours très populaire et qu'il peut encore recevoir de la popularité. Si j'ai bien compris, il y a un remake du jeu en cours, ou est-il déjà sorti ? Animateur : Celle-là, vous en assumez la responsabilité, si c'est vrai, c'est une bombe qui sort de la Comicon, ne l'oubliez pas ! Nous demandons justement une confirmation. Interprète : Personne n'a rien entendu !

À une époque où ce genre d'information circule à toute vitesse et tout peut vite être déformé, surtout lorsque la barrière de la langue entre en jeu, cette situation n'est en tout cas pas très sérieuse...

