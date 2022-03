Chrono Trigger : 21:9, contrôles améliorés et vitesse x1,5 grâce à une nouvelle mise à jour PC, iOS et Android

Square Enix a ressorti Chrono Trigger sur PC en 2018 et en a profité pour mettre à jour le portage sur iOS et Android. Cette nouvelle version n'était en revanche techniquement pas très soignée, obligeant l'éditeur à enchaîner les patchs pour proposer des correctifs et améliorations de la qualité de vie presque obligatoires pour des jeux rétro.

Il avait mis le projet de côté depuis, mais le ressort cette semaine du placard avec une nouvelle mise à jour bienvenue, à destination de Steam, le Google Play Store et l'App Store. Elle arrive ce 11 mars 2022 et permettra de jouer en 21:9 sur les écrans compatibles, de bénéficier de contrôle des déplacements optimisés sur smartphones et tablettes, de passer en vitesse x1,5 lors de combats automatiques, ou encore de jouir de 20 emplacements de sauvegarde. La section Extras sera sinon ajoutée au menu de la version mobile. Avec tout cela, nous en regretterons presque que cette édition polie ne soit pas encore disponible sur Switch...

Le timing de ce patch n'est certainement pas innocent : sa suite spirituelle, Chrono Cross, va être remastérisée en The Radical Dreamers Edition le mois prochain. Pour les fans de l'univers, l'ouvrage papier La légende Chrono Trigger est disponible à partir de 24,99 € à la Fnac.