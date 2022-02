Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, le jeu culte de retour dans une version modernisée

Depuis le leak de la base de données de GeForce NOW, la Toile est excitée quant à la possibilité d'un remaster ou remake de Chrono Cross, un titre qui a marqué plus d'un joueur sur PlayStation en 1999 et 2000, mais qui n'est jamais sorti en Europe. La hype n'a fait qu'augmenter lorsqu'une collaboration entre Another Eden: The Cat Beyond Time and Space et ce même Chrono Cross a été officialisée avec l'évènement Complex Dream qui a débuté le 9 décembre. Autant dire que tout le monde s'attendait à ce qu'une annonce ait lieu en fin d'année dernière, mais il aura fallu attendre ce Nintendo Direct du 9 février pour qu'elle survienne, nous prenant par surprise.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition est donc bel et bien une réalité et a été introduit avec une première bande-annonce et une date de sortie fixée au 7 avril prochain ! En termes de nouveautés améliorant son gameplay, nous pourrons compter sur la possibilité de supprimer les rencontres ennemies et l'aventure additionnelle Radical Dreamers sera incluse. La bande-son a également été améliorée pour régaler nos esgourdes.

Serge, Kid et Harle vont donc reprendre du service, de quoi ravir bien des fans.