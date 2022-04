Chrono Cross : comparaison vidéo des différentes éditions, ça pique…

En février dernier, nous avons appris une nouvelle excitante, la venue de Chrono Cross: The Radical Dreamers sur les machines de PlayStation, Xbox, Nintendo et sur PC. Le titre est disponible, Digital Foundry en a profité pour analyser il y a peu les diverses éditions en vidéo, et livre quelques informations pertinentes. « Des performances inférieures au jeu PS1 », l’équipe n’y va pas de main morte dans ses propos.

Pour résumer tout cela brièvement, avec des graphismes en mode « classic », les joueurs visionnent une image brute et baveuse, conçue à la base pour des écrans 240p. Pour les objets en 3D, la résolution varie entre 900p et 936p. Le framerate, lui, est « pire que le jeu original ». Durant les combats, le jeu chute dans les 15-20 fps, voire dans les 10 fps lorsque l’écran est bondé (durant un gros sort par exemple). Idem pendant certaines phases d’exploration, le nombre d’images par seconde bascule... Il y a aussi du Stuttering, des saccades, à la fin d’un affrontement, chose qui n’est pas présente dans la version de 1999. Bref, et vous l’aurez compris, ce n’est pas trop la joie...

Pour le coup, nous vous invitons à regarder ces quelques minutes pour prendre connaissance des différences visuelles. Bien évidemment, des fans espèrent que des patchs seront diffusés prochainement pour régler ces petits soucis de framerate. Wait and see...

