Ace Attorney : la bande originale de la saga éditée en vinyles dorés dans un gros coffret

La franchise Ace Attorney est désormais culte, elle met pour rappel en scène l'avocat Phoenix Wright qui doit défendre ses clients au barreau. L'ambiance est unique pour un jeu vidéo, notamment grâce à sa bande originale, et Capcom a décidé de célébrer les 20 ans de la franchise avec un gros coffret de vinyles.

C'est Laced Records qui est en charge d'éditer ce Ace Attorney 20th Anniversary Boxset, un coffret de six disques regroupant plus de 120 musiques remastérisées des jeux Phoenix Wright: Ace Attorney, Ace Attorney: Justice For All, Ace Attorney: Trials And Tribulations, Apollo Justice: Ace Attorney, Ace Attorney: Dual Destinies et Ace Attorney: Spirit of Justice. Des vinyles de 180 g dans des pochettes individuelles en carton avec des artworks inédits, le tout rassemblé dans un gros coffret en carton rigide.

Vous pouvez retrouver cet Ace Attorney 20th Anniversary Boxset à 120 $ chez Laced Records avec des vinyles dorés, dont la livraison est prévue dans le courant du mois d'octobre 2022. Just for Games va de son côté éditer une édition avec des disques noirs, qui arrivera le 24 décembre prochain chez les revendeurs habituels, notamment à la Fnac contre 149,99 €.