Resident Evil Village : la bande originale enfin en vinyles avec un effet marbré

Laced Records édite depuis quelques années maintenant les bandes originales des jeux Resident Evil en vinyles, et après Resident Evil 7: Biohazard et le remake de Resident Evil 2, c'est la suite logique : voici les musiques de Resident Evil Village en édition doubles vinyles, dans deux versions.

Les fans pourront ainsi retrouver une édition classique avec deux disques noirs, mais Laced Records propose en exclusivité une version avec des disques marbrés, à l'effet ocre et noir. Nous retrouvons à chaque fois 25 pistes composées par Shusaku Uchiyama, Nao Sato, Marcin Przybyłowicz et Brian D'Oliveira, et une pochette arborant un artwork cette fois signé par Capcom.

La bande originale de Resident Evil Village est disponible en précommande à 35 $ chez Laced Records et sera expédiée dans le courant du mois de novembre 2022. Vous pouvez retrouver le jeu à 29,99 € sur Gamesplanet.