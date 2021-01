DSiWare : Nintendo supprime 250 jeux sans crier gare

Nintendo a commencé fort l'année 2021 en supprimant près de la moitié des jeux qui étaient proposés sur le DSiWare, sa plateforme de titres numériques disponible sur les consoles portables DSi et 3DS. C'est Come Out Punching qui a tiré la sonnette d'alarme sur Twitter, expliquant que la suppression a surtout eu lieu en Amérique du Nord, mais pas encore en Europe ou au Japon.

Delisted Games explique que ce sont plus de 250 jeux qui ont été supprimés du DSiWare, sur un total de 448 titres disponibles avant. Il est fréquent que les constructeurs suppriment de vieux jeux de leur boutique virtuelle pour faire de la place sur les serveurs, ceux disparus cette fois ont plus de 10 ans, mais les joueurs pointent surtout du doigt l'absence de communication de Nintendo, qui n'a pas prévenu au sujet de ce changement et qui n'a toujours rien annoncé officiellement à l'heure actuelle. Parmi les jeux supprimés figurent des titres cultes comme Shantae: Risky's Revenge.

Si vous avez encore votre DSi ou 3DS sous la main, il vaut mieux télécharger vos jeux préférés sur votre console portable pour éviter toute déconvenue dans les prochains jours.