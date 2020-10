UNBOXING Xbox Series X : nos photos maison de la console phare de Microsoft

Microsoft aborde cette nouvelle génération de console avec deux modèles différents, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Contrairement à Sony ou la différence entre les deux PlayStation 5 se situe uniquement au niveau de la présence, ou pas, d'un lecteur Blu-ray, le géant de Richmond propose deux machines bien différentes en termes de puissance et d'affichage. Fer de lance de la marque, la Xbox Series X offre une puissance et des possibilités qui la placent, techniquement parlant, comme la console la plus puissante du marché à ce jour avec ses 12 Téraflops. La Xbox Series S est bien plus modeste, mais reste compatible avec tous les jeux et fonctionnalités de sa grande sœur à un budget de 200 euros de moins.

Nous avons donc reçu un exemplaire de test de la Xbox Series X et si nous sommes encore sous embargo quant à notre avis sur la bête, nous avons aujourd'hui le feu vert pour publier les images de son déballage. Vous trouverez donc, à la page suivante, toutes nos photos et, ci-dessous, la version en vidéo.

Tout comme la Xbox Series X, la Xbox Series S sera disponible à partir du 10 novembre prochain, et vous pouvez la précommander contre 299,99 € chez Micromania.