Blumhouse Games : 6 jeux présentés, dont le Project C de Sam Barlow et Brandon Cronenberg

Blumhouse Productions cartonne avec ses films d'horreur, que ce soit les franchises Paranormal Activity, American Nightmare, Happy Birthdead, Insidious ou encore Five Nights at Freddy's. Mais Jason Blum se lance désormais dans l'édition de jeux vidéo et a fondé Blumhouse Games, qui a dévoilé ses premiers jeux lors du Summer Game Fest Live 2024 :

En deux minutes, Blumhouse Games nous présente pas moins de six jeux, c'est énorme, le studio multiple d'emblée les productions et veut sans doute voir quels sont les titres qui vont le mieux fonctionner auprès du public. Nous découvrons ainsi des séquences de gameplay de Fear the Spotlight (Cozy Game Pals), Crisol: Theater of Idols (Vermila), Grave Seasons (Perfect Garbage), Sleep Awake (Eyes Out) et The Simulation (Playmestudio), mais Blumhouse Games éditera également Project C, le prochain jeu de Sam Barlow (Immortality, Telling Lies) et Brandon Cronenberg, fils de David Cronenberg.

Déjà teasé il y a quelques semaines, Project C sera un thriller FMV d'horreur et de science-fiction, de quoi intriguer les joueurs. Malheureusement, il faut se contenter de ça pour le moment, mais Blumhouse Games démarre son aventure sur de très bonnes bases !