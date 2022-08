Xbox Game Pass : 6 futurs jeux de Humble Games confirmés en day one

Humble Games a déjà ajouté l'un de ses titres au Xbox Game Pass ce mois-ci, à savoir Midnight Fight Express. Il ne s'agissait cependant qu'un pas de plus pour la collaboration entre l'éditeur et Microsoft, car 6 autres jeux à venir dans les prochains mois vont intégrer l'offre sur PC, consoles et/ou cloud : Moonscars, Coral Island, Ghost Song, Infinite Guitars, Prodeus et Signalis.



Pour les présentations et les dates de sortie de certains, ça se passe ci-dessous.

Moonscars – PC, Console & Cloud

Repoussez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour survivre dans un impitoyable monde non linéaire en 2D, que vous pourrez explorer à partir du 27 septembre. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon et chaque obstacle surmonté vous fera découvrir une nouvelle vérité.

Coral Island – PC

Il est temps de dire adieu à la métropole de Pokyo et d’entamer un nouveau chapitre de votre vie dans Coral Island, disponible le 11 octobre. Soyez qui vous voulez et créez la ferme de vos rêves, où vous cultiverez, prendrez soin de vos animaux, et apprendrez à être plus en phase avec la nature dans cette simulation de ferme réimaginée de Stairway Games.

Ghost Song – PC, Console & Cloud

Sur une lune désolée appelée Lorian, une nécro-armure se réveille d’un long sommeil. Allez chercher des réponses sous la surface dans Ghost Song, un jeu d’aventure en 2D plein d’introspection, de mystères anciens et de terreurs cosmiques, développé par Old Moon. Le jeu sera disponible le 3 novembre.

Infinite Guitars – PC, Console & Cloud

Affrontez des méchas sur des riffs de rock ravageurs dans Infinite Guitars, un RPG rythmique hybride, doté d’une bande-son survoltée et de graphismes hauts en couleur inspirés des anime. Combattez des machines de guerre à coups de solos de guitare démentiels pour sauver la planète dans ce titre de Nikko Nikko qui sortira plus tard cette année !

Prodeus – PC, Console & Cloud

Prodeus est un FPS à l’ancienne, repensé à l’aide des techniques modernes et développé par Bounding Box Software, qui sortira plus tard cette année. Le jeu comporte une campagne créée sur mesure par des vétérans du FPS et des modes multijoueurs inspirés des classiques du genre, il s’agit du Boomer Shooter que vous attendiez.

Signalis – PC, Console & Cloud

Une expérience d’horreur et de survie dans un futur dystopique déshumanisé. Percez un mystère cosmique, échappez à de terrifiantes créatures et survivez sur une planète inconnue en incarnant Elster, une technicienne Replika à la recherche de ses rêves oubliés. Le jeu développé par rose-engine sera bientôt disponible…