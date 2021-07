Xbox Game Pass : 6 jeux à l'honneur pour le début du mois de juillet 2021

Nous sommes au début du mois de juillet et il est déjà temps pour Microsoft de faire le point sur les prochaines nouveautés du Xbox Game Pass. 6 jeux seront à l'honneur, et pas des moindres, car nous pourrons profiter dans les jours qui viennent des versions Xbox Cloud Gaming de The Medium et Dragon Quest Builders 2, de UFC 4 sur consoles (via EA Play), ou encore de Tropico 6, Farming Simulator 19 et Bloodroots sur toutes les plateformes.



Plusieurs titres dont d'anciennes éditions d'EA Sports UFC ont cependant prévu de quitter le service les 14 et 15 juillet. Pour le programme complet et les dates, ça se passe ci-dessous.

Prochainement

Dragon Quest Builders 2 (Cloud) – 8 juillet

Un jeu de rôle et de construction dans un monde fantastique menacé par une secte maléfique. Explorez, combattez, bâtissez et récoltez dans la campagne solo ou construisez dans le mode bac à sable en ligne pour 4 joueuses ou joueurs.

Tropico 6 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 8 juillet

Dans Tropico 6, voyagez vers un état insulaire magnifique et dirigez-le. Dans ce sixième épisode, vous pourrez construire et gérer un archipel entier et le modeler à votre guise. Choisirez-vous d’être un dirigeant généreux ou un dictateur impitoyable ? Cela ne dépend que de vous.

UFC 4 (Console) EA Play – 8 juillet

Bâtissez votre propre légende avec EA Play et le Xbox Game Pass Ultimate : UFC 4 arrive très bientôt via The Play List ! Vous pourrez rentrer dans l’octogone dès le 8 juillet, créer votre personnage et lancer votre carrière pour passer d’amateur inconnu à superstar de l’UFC.

Bloodroots (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 15 juillet

Laissé pour mort par une bande de bandits, vous apaiserez votre soif de vengeance sur le traître Mr. Black Wolf en enchaînant les folies meurtrières. Improvisez avec tout ce qui vous tombera sous la main, qu’il s’agisse de carottes ou d’armes à plasma.

Farming Simulator 19 (Cloud, Console & PC) – 15 juillet

La simulation agricole ultime est de retour ! Relevez les défis de l’agriculteur moderne et développez votre ferme en Amérique et en Europe au cœur de deux environnements ouverts gigantesques, remplis de nouvelles activités agricoles et de plantes à cultiver, ainsi que d’animaux inédits à élever.

The Medium (Cloud) ID@Xbox – 15 juillet

Découvrez un mystère que seule une médium peut résoudre. Dans un hôtel communiste abandonné, utilisez vos dons de voyance uniques pour dévoiler ses secrets les plus noirs. Résolvez des énigmes en explorant deux réalités en même temps et survivez à des rencontres avec des esprits malfaisants.

Au cas où vous l’auriez manqué

Going Under (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Going Under est un dungeon crawler satirique, dans lequel vous explorez les ruines maudites d’anciennes start-up spécialisées dans les nouvelles technologies. Incarnez une stagiaire non payée vivant dans la ville dystopique de Neo-Cascadia et servez-vous de tout ce que vous trouverez dans les bureaux afin de vous frayer un chemin à travers les donjons originaux générés de manière procédurale, sous les locaux de votre entreprise.

Le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) est disponible sur PC et les appareils Apple

Le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) est maintenant accessible, via Xbox.com, pour tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate sur PC Windows 10 et appareils Apple. Les datacenters du Xbox Cloud Gaming sont dorénavant intégralement équipés de Xbox Series X, vous permettant de profiter de temps de chargement réduits et d’un plus grand nombre d’images par seconde. Rendez-vous sur xbox.com/play via Microsoft Edge, Chrome ou Safari avec votre PC ou votre appareil mobile pour jouer à des centaines de jeux de la bibliothèque du Xbox Game Pass. Pour en savoir plus, consultez cet article !

Contenus additionnels et mises à jour

A Plague Tale: Innocence : la mise à jour pour Series X|S – Disponible

Suivez l’histoire acclamée par la critique d’Amicia et de son petit frère Hugo, confrontés aux heures les plus sombres de notre Histoire. Le jeu est désormais Optimisé pour Xbox Series X|S et propose une résolution 4K native sur Xbox Series X, 60 images par seconde, la compatibilité avec l’audio 3D et des graphismes améliorés.

Astroneer : la mise à jour Jet Powered – Disponible

Explorez et remodelez des mondes lointains ! Astroneer prend pour théâtre l’Âge intergalactique de la Découverte du XXVe siècle : les Astroneers doivent explorer les confins de l’espace, risquant leur vie au cœur d’environnements hostiles dans l’espoir de faire des découvertes inattendues et de comprendre les mystères de l’univers. La mise à jour Jet Powered ajoute de nouvelles missions qui vous permettront de débloquer des véhicules inédits comme un avion à décollage et atterrissage vertical ou un Hoverboard !

Black Desert : Mise à jour Corsair – Disponible

Découvrez la nouvelle classe de Black Desert : la Corsaire ! Elle peut surfer sur les vagues, utiliser des tsunamis et se transformer en sirène pour venir à bout de ses ennemis. Son style de combat est à l’image des vagues de l’océan : imprévisible, unique et racé. Vous voulez passer vos vacances en compagnie des dauphins ? La Corsaire est là pour ça !

Destiny 2 : évènement Le Solstice des Héros – Disponible jusqu’au 3 août

Envolez-vous vers la Zone aérienne européenne pour obtenir trésors et renommée. Chaque jour, un élément différent sera mis en avant et deviendra plus puissant. Débloquez les armures légendaires du Solstice et améliorez-les pour dévoiler leurs véritables pouvoirs.

Doom Eternal : mise à jour Series X|S – Disponible

La mise à jour 6 de Doom Eternal est disponible et avec elle les améliorations exploitant toutes les capacités des Xbox Series X|S. Vous pourrez également découvrir une nouvelle arène pour le Battlemode : Corrosion et mettre vos talents à l’épreuve dans le niveau Maître Taras Nabad.

Gears 5 : mise à jour gratuite Opération 7 – Disponible

Dans l’Opération 7 de Gears 5, découvrez quatre nouveaux personnages, une carte inédite et une carte classique repensée pour l’occasion, une Tour of Duty revisitée et plus encore.

Grounded : la mise à jour Shroom and Doom – Disponible

Dans la mise à jour de Grounded, Shroom and Doom, vous pourrez affronter le terrifiant premier boss du jeu, récolter des champignons pour construire des châteaux et profiter de fonctionnalités demandées depuis longtemps par la communauté, comme la possibilité de s’asseoir ou d’apprivoiser des animaux de compagnie !

GreedFall : mise à jour Series X|S – Disponible

Découvrez des mondes inexplorés remplis de magie, de secrets et de créatures en 4K en profitant de graphismes améliorés, de temps de chargement réduits et d’un mode performance à 60 images par seconde. En utilisant la diplomatie, la trahison ou la force, vous marquerez cet univers de votre empreinte pour façonner votre histoire et votre propre destin.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege :Année 6 Saison 2, North Star – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur ce contenu ! North Star arrive dans la constellation de Rainbow Six Siege ! En plus de la nouvelle arrivante pour l’équipe Thunderbird, vous pourrez découvrir la refonte de la carte Favela, des ajustements d’équilibrage, une nouvelle animation de mort et le pack de skins saisonnier « Médication ».

Zombie Army 4 :Extension Abaddon Asylum – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur ce contenu ! Abaddon Asylum est la deuxième mission de Return to Hell, une campagne terrifiante en trois parties pour Zombie Army 4: Dead War. Cette mission pour 1 à 4 vous plonge dans un lieu sinistre où vous affronterez des ennemis effroyables, ramasserez des objets et découvrirez bien d’autres surprises. Vous êtes sortis indemnes d’un centre maudit, mais il en faut plus pour impressionner les morts !

Fallout 76 : Règne d’Acier – 7 juillet

Règne d’Acier est le dernier chapitre de l’arc narratif de la Confrérie de l’Acier. Les tensions entre le Paladin Rahmani et le Chevalier Shin sont au plus haut et l’apparition de Super Mutants comme la disparition de personnes s’ajoutent à la liste des problèmes. Déciderez-vous de vous ranger du côté de la justice ou de rester fidèle à votre devoir ?

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

De nombreux nouveaux Avantages ne demandent qu’à être réclamés dans la section correspondante sur votre console, sur l’application Xbox sur PC Windows 10 ou sur l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android.

Le jeu Space Jam: A New Legacy – Disponible uniquement via les Avantages jusqu’au 15 juillet

Incarnez LeBron, Bugs et Lola dans un beat’em up un peu fou ou le basket-ball joue un rôle central ! Réclamez cet Avantage dès maintenant pour découvrir le jeu dans son intégralité en avant-première grâce aux Avantages du Xbox Game Pass Ultimate.

Black Desert – Pack cadeau spécial – Disponible

La nouvelle classe, Corsaire, rejoint le champ de bataille de Black Desert ! Équipez-vous grâce à ce pack spécial et embarquez pour une aventure unique.

Apex Legends – Charme d’arme Protocol 3 – Disponible

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce Charme d’arme Protocol 3, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme préférée et battez-vous pour la gloire, la célébrité et la fortune avec style.

World of Warships: Legends – Marine du royaume – Disponible

Procurez-vous deux puissants navires allemands grâce à ce nouveau pack Marine du royaume. Le Königsberg et le G-101 vous attendent, accompagnés de camouflages et de boosters.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Les membres du Xbox Game Pass peuvent dès maintenant doubler les points gagnés en remplissant les Quêtes spéciales du 20ème anniversaire de Xbox. Rendez-vous dans la section Quêtes sur votre console ou sur l’application mobile Xbox Game Pass pour en savoir plus ou consultez ce lien.

Voici les nouvelles quêtes mensuelles que vous pouvez découvrir dès aujourd’hui :

Grand Theft Auto V (150 points) : Voler 5 voitures ;

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (150 points) : Jouer un match d’entraînement ;

Grounded (225 points) : Débloquer un Succès.

Ils nous quittent bientôt

Il faut déjà se préparer à dire au revoir aux jeux qui quitteront la bibliothèque du Xbox Game Pass le 15 juillet, mais aussi aux titres EA Play qui ne seront plus disponibles dans le catalogue à partir du 14 juillet.

N’oubliez pas que votre abonnement Xbox Game Pass vous permet d’économiser jusqu’à 20 % sur les jeux quittant le service et que les membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass pour PC peuvent économiser jusqu’à 10 % sur les jeux EA Play.