Xbox Game Pass : 9 arrivées pour 8 départs pour la fin du mois de juin 2021

La dernière vague d'ajouts au Xbox Game Pass date de l'E3 2021, avec une poignée de titres de Bethesda et Yakuza: Like a Dragon. Il est déjà temps pour Microsoft de faire le point sur les futures arrivées, et il y a du beau monde, à commencer par Worms Rumble, déjà disponible. D'autres titres intéressants vont débarquer dans la semaine à venir, entre Need for Speed: Hot Pursuit Remastered via EA Play, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts en cloud ou encore Limbo.

Pour les adeptes du Xbox Cloud Gaming, plusieurs titres deviennent compatibles avec les commandes tactiles dès aujourd'hui. Et c'est la règle du Game Pass, 8 jeux vont quitter le service le 30 juin, et non des moindres, Outer Wilds, SoulCalibur VI ou encore Monster Hunter World faisant partie du lot.

Prochainement Worms Rumble (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible Worms Rumble, c’est Worms, mais comme vous ne l’avez jamais vu. Découvrez des combats intenses en temps réel et en cross-platform à 32 joueuses ou joueurs. Profitez de plusieurs modes de jeux où vous serez toujours à une sainte grenade du trépas ! Iron Harvest (PC) – 24 juin Iron Harvest est un jeu de stratégie en temps réel prenant place dans une réalité alternative des années 20, juste après la fin de la Grande Guerre. Le jeu vous donne le contrôle de méchas dieselpunk géants, combinant des campagnes en solo et en coopération épiques, ainsi que des escarmouches intenses pour les mordus de multijoueur. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Console & PC) EA Play – 24 juin Ressentez le frisson de la poursuite et l’adrénaline de l’évasion au volant des voitures haute performance les plus rapides au monde dans Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Laissez parler votre sens de la vitesse dans une expérience de course palpitante, compétitive et sociale. Prodeus (Game Preview) (PC) ID@Xbox – 24 juin Préparez-vous à repeindre les murs en rouge. Prodeus propose une campagne créée sur mesure par des vétérans du FPS, un éditeur de niveaux intégré et un navigateur de cartes communautaires pour vous plonger directement dans l’action avec un nombre de niveaux quasiment infini. C’est le FPS à l’ancienne que vous attendiez. Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) – 1er juillet L’héroïque et improbable duo de l’ours et de l’oiseau fait son grand retour pour protéger la Montagne Perchée de leur ennemie jurée, Gruntilda. Explorez les nouveaux mondes de ce jeu de plateforme véhiculaire d’un nouveau genre et découvrez tous leurs secrets ! Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 1er juillet À petits héros, grande aventure ! Suivez Vi, Kabbu et Leif dans leur épique périple ! Explorez et combinez les capacités de votre équipe pour résoudre des énigmes, venir à bout de puissants ennemis et dénicher des trésors d’un autre temps ! Gang Beasts (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 1er juillet Gang Beasts est un jeu multijoueur loufoque avec des personnages gélatineux hargneux, des combats brutalo-comiques et des lieux absurdement dangereux situés dans la cité de Ville-bœuf. Personnalisez votre personnage pour combattre des ennemis en local ou en ligne dans le mode corps à corps, ou bien combattez avec des amis contre les gangs de Ville-bœuf dans le mode gang. Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Console & PC) – 1er juillet Immortal Realms: Vampire Wars est un jeu de stratégie captivant qui se déroule dans un sombre univers de vampires en plein tourment et qui associe la gestion d’empire et des combats au tour par tour avec des éléments uniques de jeu de cartes. Plongez dans un monde mythique plein d’horreur et de légendes et lancez-vous dans une épopée gothique captivante mêlée d’une expérience de jeu stimulante. Limbo (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 1er juillet Limbo est un jeu d’aventure indépendant acclamé par la critique pour ses énigmes captivantes et son univers immersif. Ses environnements brumeux et sombres ainsi que sa narration vous hanteront pour toujours. Au cas où vous l’auriez manqué Medieval Dynasty (PC) ID@Xbox – Disponible Dans Medieval Dynasty, vous incarnez un jeune homme ayant fui la guerre et désirant redevenir maître de son destin. D’abord solitaire, inexpérimenté et pauvre, vous deviendrez ensuite expert dans plusieurs domaines, en plus de prendre la tête d’une communauté et de fonder une dynastie conçue pour durer et prospérer sur plusieurs générations. Plus de jeux compatibles avec les contrôles tactiles dans le cloud Les membres Ultimate peuvent dès maintenant découvrir huit nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles dans le cloud ! DIRT 5

Double Kick Heroes

Eastshade

Empire of Sin

Haven

Octopath Traveler

Torchlight III

Yakuza: Like a Dragon Contenus téléchargeables et mises à jour Black Desert x Bugatti Event – Jusqu’au 7 juillet

Découvrez un partenariat entre Black Desert et Bugatti à travers des quêtes spéciales et des accessoires à l’effigie de la marque. Obtenez de précieuses récompenses destinées à augmenter la vitesse de votre monture en terminant des quêtes. Découvrez des objets Bugatti dans le magasin, comme le Chiron Outfit Set, le Bugatti Chiron Horse Gear Set, les boucles d’oreilles Bugatti & et les boucles d’oreilles de l’éléphant qui danse. Dead by Daylight : Chapitre Resident Evil – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur le chapitre Resident Evil, disponible dès maintenant dans Dead by Daylight. Il inclut un tueur, le Nemesis, deux survivants, Leon S. Kennedy et Jill Valentine, et une nouvelle carte, l’iconique commissariat de Raccoon City. Halo: The Master Chief Collection : la Saison 7 commence aujourd’hui

La dernière mise à jour gratuite de Halo: The Master Chief Collection marque le début de la Saison 7. Découvrez de nouvelles armures et deux cartes inédites pour Halo 3 et toujours plus d’éléments cosmétiques à débloquer pour Halo 4 et Halo: Combat Evolved. Pour célébrer l’annonce du multijoueur d’Halo Infinite, vous pouvez aussi débloquer le casque Keystone, utilisable dans Halo 4 ! Microsoft Flight Simulator : cinquième Mise à jour du Monde : la Scandinavie – Disponible

La nouvelle mise à jour majeure est arrivée dans le monde virtuel de Microsoft’s Flight Simulator, elle se concentre sur les pays du nord de l’Europe : le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. Connue pour sa splendeur naturelle et ses merveilles architecturales, cette région a été reproduite avec fidélité dans la cinquième Mise à jour du Monde : la Scandinavie. Minecraft : DLC Sonic the Hedgehog – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur ce contenu. Sonic accourt dans Minecraft à une vitesse supersonique ! Sprintez, roulez et rebondissez sur vos ennemis dans des lieux cultes. Vous pouvez également découvrir un événement limité dans le temps et obtenir un skin gratuit pour célébrer le 30e anniversaire de Sonic ! NBA 2K21 Saison 8 : L’Épreuve des Champions – Disponible

Alors que la bataille pour la suprématie règne sur les Playoffs de la NBA, le mode MyTEAM transporte l’Épreuve des Champions sur les parquets virtuels. Dans la Saison 8, six stars de la NBA s’affronteront pour savoir qui l’emportera. Venez à bout de nouveaux défis pour atteindre le niveau 40 ou recréez un moment décisif de la carrière de Kevin Durant dans le défi Signature de la Saison 8. For Honor : Année 5 Saison 2 : Mirage – Disponible jusqu’au 1er juillet

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur le Battle Pass de l’Année 5 Saison 2 ! La jadis luxuriante Heathmoor est devenue sèche et désolée. Horkos et Chimère se battent pour leur survie. Préparez-vous avec le Battle Pass de l’Année 5 Saison 2. Obtenez 100 niveaux de récompenses pour tous les héros et débloquez de nouvelles armes, des effets inédits et une emote. Procurez-vous le Battle Bundle pour obtenir immédiatement 25 niveaux de progression. Sea of Thieves : A Pirate’s Life – Disponible

Levez les voiles à la recherche du Capitaine Jack Sparrow pour sauver la mer des voleurs de la menace qui arrive au-delà l’horizon dans Sea of Thieves: A Pirate’s Life, la mise à jour gratuite désormais disponible et incluse dans la Saison Trois ! La mise à jour Series X|S de Star Wars Jedi: Fallen Order Update – Disponible via EA Play

Cette mise à jour pour la nouvelle génération de console offre la meilleure des manières de profiter de Star Wars Jedi: Fallen Order. Elle regorge d’améliorations techniques, comme des textures en plus haute résolution, la 4K, le HDR, les 60 images par seconde et des temps de chargement drastiquement réduits. La mise à jour Series X|S de The Elder Scrolls Online: Console Enhanced – Disponible

Découvrez The Elder Scrolls Online dans sa version Optimisée pour Xbox Series X|S, grâce à une mise à jour gratuite ! Profitez d’améliorations visuelles et techniques, comme le mode Performance à 60 images par seconde ou le mode Fidélité doté d’une résolution en 4K, une meilleure distance d’affichage, des temps de chargement réduits et plus encore. Explorez Tamriel comme vous ne l’avez jamais fait ! Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate Toujours plus d’Avantages inédits ! Découvrez les offres et le contenu disponible pour les membres Ultimate ci-dessous et n’oubliez pas de réclamer vos Avantages sur votre console, l’application Xbox sur PC ou l’application mobile Xbox Game Pass sur iOs et Android. Space Jam : Nouvelle Ère – Le jeu – 1er juillet

Incarnez LeBron, Bugs & Lola dans un beat’em up loufoque où le basketball a son rôle à jouer ! Téléchargez le jeu entre le 1er et le 15 juillet pour y accéder en avant-première et le découvrir dans son intégralité. Phantasy Star Online 2: New Genesis – Bonus mensuel de juin pour les membres – Disponible

Immergez-vous dans le tout nouveau PSO2 New Genesis avec des objets qui vous faciliteront la tâche ! Cinq N-Half Scape Dolls pour vous ressusciter dans les combats les plus intenses et 50 fragments de photon pour améliorer vos armes et unités n’attendent que vous. Les Quêtes du Xbox Game Pass L’été bat son plein ! Les Quêtes thématiques sportives et dédiées au mois des Fiertés vous offrent une belle opportunité d’amasser plus de points, que vous pourrez échanger contre des récompenses (n’oubliez pas de finaliser vos Quêtes avant le 5 juillet !). La connexion quotidienne à l’application mobile continuera à vous rapporter 20 points chaque jour jusqu’au 5 juillet. Ils nous quittent le 30 juin Il vous reste un peu de temps pour replonger dans ces titres avant qu’ils ne disparaissent le 30 juin ! Si vous n’êtes pas prêt à faire vos adieux, en tant que membre, vous pouvez bénéficier d’une réduction de jusqu’à -20 % pour les conserver dans votre bibliothèque. Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Mistover (PC)

(PC) Monster Hunter World (Cloud & Console)

(Cloud & Console) Out of the Park Baseball 21 (PC)

(PC) Outer Wilds (Cloud & Console)

(Cloud & Console) SoulCalibur VI (Console)

(Console) The Messenger (Cloud, Console & PC)

Vous pouvez profiter de tout cela en vous abonnant au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.