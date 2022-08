Xbox Game Pass : un gros jeu de course d'Electronic Arts bientôt ajouté au service

Xbox a profité de la gamescom Opening Night Live pour faire un point et quelques annonces sur les jeux à venir dans le PC Game Pass. Nous avons ainsi appris qu'il accueillerait bientôt le mélange entre beat'em up et party-game Mad Streets, et le jeu de course You Suck at Parking en day one à sa sortie en 2022.

Plus tôt dans la journée, Xbox et Electronic Arts avaient aussi annoncé qu'un gros jeu de voiture rejoindrait prochainement la ludothèque PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate. Il s'agit de GRID Legends, le titre de Codemasters paru plus tôt cette année, qui débarquera via EA Play le 1er septembre.



Attachez vos ceintures et prenez le volant de certaines des voitures les plus incroyables du monde pour vivre des moments intenses à couper le souffle. Que vous jouiez en solo ou avec jusqu’à 21 amis, le titre vous permet de choisir parmi plus de 100 véhicules, des voitures de tourisme classiques aux énormes camions, en passant par les monoplaces, les hybrides et les électriques, pour vous affronter sur 130 circuits qui vont des tracés réels comme Brands Hatch et Indianapolis à ceux conçus dans des villes comme Dubaï et Londres. Vous pourrez aussi découvrir des innovations comme le Créateur de Courses, qui vous permettra de concevoir les circuits de vos rêves, et le mode histoire captivant En Route Vers la Gloire, qui vous plongera dans un scénario moderne et épique dans lequel vous devrez entrer en compétition contre les plus grandes superstars du pilotage. Membres du Xbox Game Pass Ultimate et du PC Game Pass, vous bénéficiez d’un abonnement EA Play sans coût supplémentaire, qui vous permet de profiter de toujours plus d’avantages et d’une bibliothèque de jeux incroyables. Les membres EA Play peuvent accéder à des récompenses et des défis en jeu inédits pour Grid Legends, débloquer du contenu exclusif, essayer les nouveaux titres d’EA, découvrir notre collection de jeux incontournables et de franchises cultes et économiser 10 % sur l’achat de contenu numérique, rendez-vous sur le site d’EA Play pour plus de détails.

Vous pouvez comme toujours profiter de l'ensemble des offres du Game Pass via le Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.