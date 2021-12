15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un FPS avec des dinosaures offert pour le jour #6 !

Les bonnes affaires se suivent à la vitesse de l'éclair dans le cadre de l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Loop Hero doit déjà laisser sa place à Second Extinction, jeu de tir coopératif avec des dinosaures à exterminer dans des missions rejouables à l'infini.

Le titre de Systemic Reaction encore en Early Access est à récupérer gratuitement avant le 22 décembre à 16h59 via le lien ci-dessous.

Second Extinction

UN VASTE FPS MULTIJOUEUR D'UN NOUVEAU GENRE

Le but est simple : reconquérir la Terre. Second Extinction vous permet d'affronter des hordes de dinosaures mutants avec un maximum de deux de vos amis. Attention si vous comptez jouer seul : le jeu a été conçu pour être joué en équipe. Seuls les plus forts survivront.

L'ACCÈS ANTICIPÉ N'EST QU'UN DÉBUT

L'accès anticipé a un but très simple : nous voulons travailler main dans la main avec notre communauté pour créer le meilleur jeu possible. Nous voulons écouter vos retours et que notre communauté soit l'un des acteurs majeurs du processus de développement du jeu. Mais vous aurez largement de quoi vous occuper dès le départ : 6 héros, 12 armes (chacune avec 5 niveaux d'amélioration), 6 missions ainsi que des missions secondaires, le tout à travers plusieurs régions d'une très grande carte.

REJOIGNEZ L'EFFORT DE GUERRE, FAÇONNEZ LE FUTUR

Les joueurs gagnent les batailles, les communautés gagnent les guerres. L'Effort de guerre, notre nouvelle fonction, le prouve. Chaque région de la carte possède son propre niveau de menace qui se réduira si suffisamment de joueurs réussissent leurs missions et leurs activités. Mais les dinosaures ne restent pas inactifs et concentrent leurs efforts là où vous n'êtes pas.

Ainsi, chaque semaine, la communauté verra le fruit de ses efforts... ou les conséquences de son incompétence. Si vous laissez le niveau de menace vous échapper, attendez-vous à subir des Émergences particulièrement rudes. En optant pour Second Extinction, vous ne jouez pas simplement à un FPS en coop de plus...

Vous rejoignez une aventure que nous allons façonner ensemble. Chacun de vos retours et chacune des missions que vous accomplissez compte... alors qu'attendez-vous ? Le combat pour reconquérir la Terre commence ici !