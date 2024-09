Fear the Spotlight : le premier jeu de Blumhouse Games daté en vidéo

Blumhouse Productions, derrière de nombreux films d'horreur plus ou moins intéressants, se lance dans l'édition de jeux vidéo avec son studio Blumhouse Games. Au moins six titres vont être soutenus par ce nouvel éditeur, le premier sera Fear the Spotlight, un survival-horror rétro qui a fait une apparition au PlayStation State of Play.

La nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessus, dévoile que la date de sortie de Fear the Spotlight est fixée au 22 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Développé par Cozy Game Pals, le jeu d'horreur suit Vivan et Amy, qui s'infiltrent dans leur école après les cours afin de s'adonner à une séance de spiritisme... qui tourne mal. Les deux jeunes femmes vont devoir résoudre des énigmes et éviter les créatures qui rôdent désormais dans l'école pour survivre.

ÉCHAPPEZ AU CAUCHEMAR La séance de spiritisme a affreusement mal tourné. Amy a disparu et le lycée s'est transformé en véritable temple de l'horreur. Incarnez Vivian pour mettre à jour un sombre passé secret, tout en essayant de vous échapper, vous et votre amie. UN GAMEPLAY FOLLEMENT EFFRAYANT Faufilez-vous pour éviter qu'une entité inconnue ne repère Vivian alors qu'elle explore les couloirs obscurs du lycée.

Résolvez des énigmes hautement tactiles qui sont un clin d'œil aux classiques du genre et proposent un gameplay évolué pour satisfaire les fans d'horreur actuels.

Armé d'une lampe de poche, d'un tournevis, d'une clé à molette et de divers objets, partez à la découverte d'un Sunnyside High abandonné pour révéler de nombreux mystères. UNE ATMOSPHÈRE ANNÉES 1990 TERRIFIANTE Explorez la version infernale de Sunnyside High en incarnant Vivian dans cet hommage aux classiques de l'horreur pour ado des années 90. Un style rétro, une bande-son pleine de tension et un décor nostalgique raviront les inconditionnels de l'horreur, tout autant que ceux qui découvrent le genre. UNE HISTOIRE APPROFONDIE Plongez encore plus loin dans l'univers sombre de Fear the Spotlight grâce à un scénario additionnel approfondi.

