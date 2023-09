Kemuri : des indices pour le premier jeu d'Unseen, le studio d'Ikumi Nakamura (The Evil Within)

Depuis le temps, le nom d'Ikumi Nakamura commence à être bien connue. Après avoir travaillé sur Okami et Bayonetta, elle s'est faite une réputation en tant qu'artiste sur les The Evil Within, puis en tant que de directrice artistique de Ghostwire: Tokyo. Mais elle a quitté Tango Gameworks pour fonder Unseen en 2012.

Un jeune studio basé à Tokyo qui planche sur une nouvelle licence avec comme ambition de « transcender au-delà du domaine des jeux vidéo » en puisant dans l'horreur, la science-fiction et le surnaturel, des sujets chers à Ikumi Nakamura. Pour le moment, Unseen se fait discret, mais il vient de déposer le nom Kemuri ainsi que des logos, à admirer en image ci-dessus. Il faut se contenter de ça, « kemuri » signifie « fumée » en japonais, mais nous avons peut-être là le nom et le logo du premier jeu d'Unseen.

Pour rappel, le Tokyo Game Show 2023 aura lieu la semaine prochaine, ce sera peut-être l'occasion de découvrir officiellement Kemuri.