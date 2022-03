Unseen : Ikumi Nakamura (The Evil Within) dévoile le nom, l'équipe et les ambitions de son nouveau studio

Source: Unseen et IGN

Le nom d'Ikumi Nakamura commence à être bien connu des joueurs, même si la demoiselle n'a pas encore un immense pédigrée. Elle peut encore remercier son discours à l'E3 2019 pour le coup de projecteur. Environment Artist sur Okami puis conceptrice artistique sur Bayonetta, elle a pris du galon en devenant responsable du design sur les Evil Within puis directrice artistique sur l'imminent Ghostwire: Tokyo, avant de quitter Tango Gameworks pour des raisons de santé.



Ikumi Nakamura va désormais mieux et a annoncé son retour au jeu vidéo avec son propre studio l'année dernière. Il se concrétise davantage cette semaine, alors qu'un teaser est venu introduire son nom, Unseen, et un logo minimaliste. L'entreprise est basée à Tokyo et espère « transcender au-delà du domaine des jeux vidéo », grâce à une nouvelle licence, inspirée des passions de la directrice, à savoir le mystère, l'horreur, la science-fiction ou encore le surnaturel.



Elle sera entourée par une équipe de choc : Naoki Katakai (Tango Gameworks) en tant que CDO & Environment Art Specialist ; Liam Wong (Ubisoft) en tant que directeur visuel ; Raúl Ibarra (Moon Studios) en tant que directeur de l’animation, Misuzu Watanabe (Capcom) en tant que directrice de jeu et NASS en tant que concept artist et illustrateur. Ils seront secondés par :

David Steinberg – CTO ;

Futoshi Miyamoto – CIO ;

Aaron Packard – Senior Gameplay Engineer ;

Brian Wanamaker – Senior Development Manager ;

Eriko Nagasawa – Assistant Manager ;

Fumie Kishiwada – U.S. Manager ;

Gus Martin – Gameplay Engineer ;

Johnny Byrnes – Technical Game Designer ;

Justin Nesbit – Level Design Director ;

Kenan Alpay – Senior Game Designer ;

Mai Mattori – Concept Artist ;

Miho Nakagawa – Assistant Nakagawa ;

Shane Canning – Concepteur de niveau supérieur.









Unseen recrute sur son site officiel, alors n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressés. Sans parler de son prochain, Ikumi Nakamura a tout de même évoqué cette nouvelle aventure professionnelle dans une vidéo auprès d'IGN.