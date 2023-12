Kemuri : premier teaser magnifique mais énigmatique pour le premier jeu d'Unseen et Ikumi Nakamura (The Evil Within)

Même si Ikumi Nakamura a gagné en notoriété sur la scène de l'E3 2019 en présentant Ghostwire: Tokyo, sur lequel elle était directrice créative, elle s'est faite une réputation dans l'industrie en travaillant sur Okami, Bayonetta et The Evil Within. Elle a lancé son propre studio, Unseen, qui présente enfin son premier jeu.

Les fuites avaient déjà dévoilées le nom, voici donc Kemuri, qui a eu droit à un très joli teaser lors des Game Awards 2023. Si la direction artistique fait déjà saliver les joueurs, la vidéo reste très énigmatique, heureusement, la description du titre nous en dit davantage :

KEMURI vous invite dans un royaume où l'imprévisible rencontre l'extraordinaire dans une jungle urbaine où de mystérieuses créatures - les YOKAI - se cachent parmi la population. Devenez un CHASSEUR DE YOKAI et utilisez votre FOX WINDOW pour percer les mystères de la ville et équilibrer le monde. Plongez dans une aventure palpitante seul ou entre amis, chassez les yokai avec style, récupérez leurs pouvoirs et relevez des défis encore plus grands. Là où il y a des observations de KEMURI… les yokai suivront certainement. La seule question qui reste est : comment allez-vous chasser l’Invisible ?

Kemuri promet donc une expérience solo ou coopérative, sous fond de chasses aux fantômes inspirés du folklore et des légendes japonaises. Et il faut se contenter de ça pour le moment, Kemuri n'a pas de date de sortie ni de plateformes confirmées.