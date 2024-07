Blumhouse Games : modèle économique, adaptations de films, l'éditeur dévoile sa stratégie pour séduire les fans d'horreur

Blumhouse Productions, connu pour les franchises d'horreur Paranormal Activity, American Nightmare, Happy Birthdead ou encore Insidious, se lance dans l'édition de jeux vidéo. Lors du Summer Game Fest Live 2024, Blumhouse Games a teasé ses premières productions, avec notamment le Project C, le prochain jeu de Sam Barlow et Brandon Cronenberg.

Des titres évidemment attendus par tous les amateurs de jeux vidéo horrifiques, mais comme il s'agit d'un tout nouveau label, les joueurs restent sur la défensive. Louise Blain, directrice créative de Blumhouse Games, s'est récemment entretenue avec Variety pour dévoiler la stratégie de ce nouveau studio d'édition, plutôt intéressante :

Nous existerons dans l’espace de l’horreur. Je pense que ce qui est incroyable avec l’horreur, c’est que c'est si vaste. Il y a tellement de sous-genres différents, comme le surnaturel. Et avec les séries ou les films de Blumhouse, ils couvrent toute la gamme de l’horreur et c’est vraiment ce que nous voulons adopter : l’horreur sous toutes ses formes. Et cela signifie que ce que vous regardez sur la liste, ce sont des jeux tordus et étranges, puis un jeu d’agriculture pixélisé et cosy avec un meurtre. La portée est très, très grande, tant que vous jouez dans le format géant qu'est l'horreur et l'inconnu, cela peut ressembler à des frayeurs, cela peut donner l'impression d'explorer un coin sombre dans une maison hantée, ou pourquoi les agriculteurs meurent-ils dans cette jolie ville ? Le fait est que vous pourriez réellement apprécier un jeu d’horreur, mais vous ne saviez tout simplement pas à lequel vous vouliez jouer.

Tout comme d'autres sous-genres du cinéma, l'horreur est donc ici un contexte, un cadre pour des jeux aux expériences et au gameplay très différents. De quoi séduire un vaste public, l'objectif de Blumhouse Games est sans doute de proposer des titres variés, pour voir les retours des joueurs et quelles sont les recettes qui fonctionnent le mieux. Mais l'éditeur n'est pas là pour pigeonner les fans, son modèle économique sera très classique, avec des jeux abordables, comme l'explique Zach Wood, présente de Blumhouse Games :

Nous ne faisons aucune sorte de monétisation dans le jeu. Nous commençons par des expériences solo de petite envergure avec des prix premium. Mais en raison de la portée du jeu, le prix se situera environ entre 10 et 30 dollars.

Autre sujet qui interroge les amateurs d'horreur : pourquoi Blumhouse Games n'a pas pioché dans le catalogue de franchises de Blumhouse Productions pour toucher un public encore plus vaste ? Après tout, un jeu vidéo d'action et de survie American Nightmare, ou un pur survival-horror dans une maison hantée avec des caméras à la Paranomal Activity aurait été idéal pour faire parler du label. Eh bien Zach Wood a une approche différente, même s'il ne ferme aucune porte :

Nous sommes intéressés par les nouvelles idées en matière d’horreur. Et cela ne veut pas dire que nous ne créerons pas de jeux basés sur les franchises existantes de Blumhouse à l’avenir – nous aimerions vraiment le faire. Mais cela vient en grande partie du bon timing. C’est la bonne idée, c’est la bonne équipe créative. Et ces choses doivent s’aligner dans le bon sens, car il est important pour nous de bien respecter la licence et de créer de superbes jeux auxquels les fans s’attendent. C’est beaucoup de travail, donc nous voulons y être très prudents.

Pour l'instant, le catalogue de jeux édités par Blumhouse Games comporte six titres, à savoir Project C, Grave Seasons, The Simulation, Crisol: Theater of Idols, Sleep Awake et Fear the Spotlight, qui sortira en premier, dans le courant de l'année 2024. Un jeu d'horreur rétro en hommage aux survival des années 90 avec deux jeunes filles s'infiltrant dans leur école pour y faire du spiritisme qui ouvrira le bal dans les prochains mois.

Jeux au gameplay et à la direction artistique variés, modèle économique rassurant, véritable amour pour le genre horrifique, Blumhouse Games marque de bons points auprès des fans, avant même la sortie de ses premiers titres en tant qu'éditeur. Reste désormais à savoir si ces productions seront de qualité.