CINEMA : Five Nights at Freddy's perd son réalisateur

Cela fait de longues années que le film Five Nights at Freddy's est en production, le projet est chouchouté par Scott Cawthon, créateur de la franchise de jeux d'horreur. Ce dernier avait annoncé en 2018 avoir recommencé l'écriture du scénario, ce qui fait languir les fans, mais cette semaine, une autre mauvaise nouvelle est tombée.

Jason Blum, CEO de Blumhouse Productions, qui est en charge du film Five Nights at Freddy's, s'est entretenu avec Collider et a dévoilé que Chris Columbus n'est plus le réalisateur du film. Aucune raison n'est évoquée quant à ce départ, qui peut tout aussi bien être de l'ordre de l'artistique que de l'organisation, l'homme connu pour les Maman, j'ai raté l'avion !, les deux premiers Harry Potter ou encore Percy Jackson : Le voleur de foudre a d'autres projets en cours.

L'identité du nouveau réalisateur est encore inconnue, mais il est clair que le film Five Nights at Freddy's n'est pas près d'arriver sur nos écrans de cinéma... Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la licence sur Amazon.