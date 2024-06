Dead by Daylight : la plus célèbre des aventurières bientôt rajoutée dans le jeu

Behaviour Interactive continue de rajouter des personnages jouables dans Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Régulièrement, le studio canadien pioche dans les franchises de films d'épouvante, mais cette fois, c'est la plus célèbre des héroïnes du monde du jeu vidéo qui va débarquer dans le royaume de l'Entité.

Eh oui, Lara Croft de la saga Tomb Raider va être rajoutée à Dead by Daylight, en tant que Survivante évidemment. Son expérience d'aventurière ne lui sera pas de trop pour faire face aux Tueurs. Behaviour Interactive rajoute :

Alors que Dead by Daylight marque sa première excursion dans le genre de l’horreur, Lara a l’habitude des affrontements terrifiants. Depuis les tunnels étouffants aux tombes mystérieuses en passant par des bêtes voraces, Lara a échappé de peu aux mâchoires de la mort des centaines de fois. Chaque expérience l’a façonnée et lui a donné une manne de connaissances en matière de survie et des connaissances antiques au passage. Lara est prise au piège du royaume désolé de l’Entité, et les joueurs pourront désormais marcher dans ses pas alors qu’elle recherche le plus grand trésor de tous : un moyen de s’échapper. Même sans son arc et ses fidèles pistolets, elle conserve ses meilleures armes intactes. Sa ténacité inébranlable, son immense expertise en matière de survie et son courage sont représentés par 3 compétences uniques pour équilibrer les chances en sa faveur. Avec son expérience et ses talents, Lara Croft incarne parfaitement les caractéristiques requises pour survivre dans le Brouillard et se sent dans son élément dans le monde de Dead by Daylight en compagnie d’autres personnages emblématiques. Même si elle est bien préparée pour les épreuves qui s’annoncent, dans le monde tordu de l’Entité, l’avenir n’est jamais acquis.

Le Chapitre Dead by Daylight: Lara Croft sera disponible à partir du 16 juillet prochain, mais les joueurs PC peuvent déjà découvrir cette nouvelle Survivante via la build de test publique sur Steam. Dead by Daylight est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch en Special Edition à partir de 14,90 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.

Lire aussi : Dead by Daylight : Project T, jeu gratuit, Mode 2V8 et encore Castlevania, les autres annonces du 8e anniversaire