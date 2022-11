Epic Games Store : Evil Dead: The Game et Dark Deity gratuits cette semaine, un Star Wars récent offert ensuite

La routine de 2 jeux offerts par semaine continue sur l'Epic Games Store. Nous avons ainsi jusqu'à jeudi prochain pour récupérer Dark Deity, jeu d'action tactique hériter des Fire Emblem, et Evil Dead: The Game, jeu de survie en multijoueur asymétrique inspiré de la célèbre franchise cinématographique.

Les résumés et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Dark Deity

Terrazael. Un monde déchiré par les mensonges, les guerres et les arcanes secrets interdits.

Un monde au bord du gouffre du désespoir, ruiné il y a plusieurs siècles par une Calamité qui a détruit ses puissantes civilisations. Des rois médiocres règnent à la place des grands empereurs d'autrefois, menant des guerres futiles et malavisées en pour quelques ruines antiques, tels des pillards glorifiés.

Prenez la tête d’une équipe composée de quatre étudiants de l'Académie militaire de Brookstead, réquisitionnés sur les ordres mystérieux du roi Varic. Le souverain du royaume de Délia s'apprête à rompre un traité vieux de plusieurs millénaires et il semblerait que les étudiants de Brookstead fassent de la bonne chair à canon... Cependant, ces quatre soldats sont destinés à bien plus qu'à se faire massacrer parmi tant d’autres.

Ils ne le savent pas encore, mais ils vont laisser leur marque dans l'histoire.

Evil Dead: The Game

Incarnez Ash Williams ou l'un de ses amis de la franchise emblématique Evil Dead et travaillez de concert dans un jeu plein de séquences d'action multijoueur en coop et JcJ ! Jouez dans une équipe de quatre survivants : explorez les alentours, récupérez du butin, affrontez vos peurs et trouvez les objets indispensables pour sceller la faille entre les mondes dans un jeu inspiré des trois films Evil Dead ainsi que de la série télévisée Ash vs Evil Dead diffusée sur STARZ.