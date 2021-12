15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un Action-RPG entre Souls-like et metroidvania offert pour le jour #14 !

L'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store approche de sa fin avec un avant-dernier titre offert, Salt and Sanctuary. L'Action-RPG de Ska Studios est à débloquer sans frais avant le jeudi 30 décembre à 16h59, suite à quoi il vous sera accessible indéfiniment depuis votre ludothèque.

Le résumé officiel et le lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Salt and Sanctuary

Explorez une contrée laissée à l'abandon

Un matelot maudit a échoué sur une île déserte. Dans les vallées enveloppées d'un voile de brume, où des cadavres recouverts de mousse et aux dents apparentes s'accrochent à des bras rouillés, de vieilles formes commencent à se mouvoir avec lenteur. Sous des structures délabrées, mangées par le sel, un labyrinthe conduit à un mal inqualifiable, oublié par l'Homme depuis longtemps.

Prenez l'ascendant sur un monde sans pitié

Salt and Sanctuary associe le combat rapide et brutal en 2D à des mécaniques de jeu de rôle somptueusement développées. Trouvez, fabriquez et améliorez plus de 600 armes, composantes d'armure, sorts et objets tout au long de l'exploration du royaume maudit et de ses villes fantômes, donjons ensanglantés, monuments profanés et seigneurs qu'ils vénéraient dans le passé.

Expérimentez le jeu de plateforme primé

Développé par Ska Studios, le studio indépendant primé, à l'origine d'une longue liste de jeux d'action sanglants et brutalement dirigés comme, The Dishwasher: Vampire Smile, The Dishwasher: Dead Samurai, et Charlie Murder, Salt and Sanctuary est le jeu le plus ambitieux du studio, à ce jour.