15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu qui sent fort le réchauffé offert pour le jour #14 !

Nous en avons vu de toutes les couleurs avec les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, mais les gérants de la boutique ne se sont pas embêtés pour l'avant-dernier jour de l'opération. Ils offrent en effet Torchlight II, déjà proposé gratuitement et indéfiniment durant une semaine cet été.

Malgré tout, si vous ne l'aviez pas récupéré à ce moment, voici ce que vous réserve cette expérience.

Torchlight II

Torchlight II est empli à raz-bord de niveaux randomisés, d'ennemis et de butin. Tout en capturant les saveurs et l'effervescence de l'original, Torchlight II étend le monde et ajoute les fonctionnalités les plus demandées par les joueurs, notamment le multijoueur LAN et en ligne.