SOLDES de l'Epic Games Store : des bons de réduction de 10 € à l'infini et des centaines de jeux à jusqu'à -90 % pour Noël !

Ce 17 décembre ne marque pas que le début de l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. C'est aussi l'occasion pour la boutique de proposer des soldes de Noël, avec plusieurs centaines de références affichées à des prix préférentiels, histoire de faire grossir sa ludothèque pendant les fêtes.

Assassin's Creed Rogue à 6,59 €, Alan Wake à 4,37 €, Super Meat Boy à 1,49 €, Far Cry New Dawn à 15,29 €, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition à 14,98 € et bien d'autres vous attendent, avec des promotions allant jusqu'à -90 % ! Vous pouvez retrouver l'intégralité des offres directement sur la boutique.

Mais, surtout, Epic Games en profite pour faire revenir ses désormais célèbres bons de réduction de 10 € ! De base, un Bon Epic vous est offert, comme ça, sans rien faire, et vous pouvez l'utiliser pour tout jeu d'une valeur supérieure ou égale à 14,99 €. Et si vous le faites, vous aurez droit à un nouveau bon d'achat utilisable dans les mêmes conditions, et ceci à l'infini jusqu'à la fin des soldes, le 7 janvier à 17h00. Le dernier bon en votre possession pourra ensuite être conservé quelques semaines et utilisé sur le produit de votre choix, mais ne sera alors pas renouvelé. Elle n’est pas belle, la vie ?