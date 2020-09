PS4 : Horizon Forbidden West et Sackboy: A Big Adventure sortiront aussi sur cette console

Si la Xbox Series X est souvent décriée pour son manque de distance marqué avec la génération actuelle, la PS5 a aussi des choses à se reprocher de ce côté-là. Nous venons d'apprendre que Marvel's Spider-Man: Miles Morales sortira aussi sur PS4, et il ne sera pas le seul dans ce cas.

Jim Ryan a profité d'un billet récapitulatif sur le PlayStation Blog, suite à la conférence de ce soir, pour confirmer que Horizon Forbidden West et Sackboy: A Big Adventure verront également le jour sur PlayStation 4 en plus de leurs versions PS5.

De plus, nous savons que la communauté PS4 passera à la PS5 à des moments différents, et nous sommes heureux d'annoncer les versions PS4 de certaines de nos exclusivités. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et Horizon Forbidden West seront également lancés sur PS4. Bien que ces trois jeux aient été conçus pour tirer parti de la PS5 et de ses fonctionnalités uniques de nouvelle génération comme le SSD ultra-haut débit et la manette DualSense, les propriétaires de PS4 pourront également profiter de ces expériences lors de leur lancement. Les versions numériques PS4 des jeux de lancement incluent une mise à niveau gratuite vers les deux consoles PS5, tandis que les versions PS4 sur disque de ces jeux incluent une mise à niveau gratuite sur la PS5 avec lecteur de disque Ultra HD Blu-ray.