Horizon Forbidden West : différences entre la PS4 et la PS5, 60 fps, ray tracing, taille de la carte, Guerrilla lâche des infos alléchantes

Maintenant que le prochain God of War et Gran Turismo 7 ont été repoussés à 2022, Horizon Forbidden West est la seule grosse exclusivité prévue pour la fin d'année 2021. Enfin, si tout va bien, car Hermen Hulst a précisé que « ce n’est pas une certitude » en raison de la crise sanitaire. La hype est néanmoins énorme autour du titre, surtout depuis sa démonstration de gameplay dans un State of Play spécial qui en a impressionné plus d'un.

Les développeurs se sont entretenus avec plusieurs médias cette semaine pour reparler du jeu, et ont livré quelques informations croustillantes. Déjà, au micro de GameInformer, le game director Mathijs de Jonge a évoqué les différences entre les versions PS4 et PS5. La PlayStation 5 proposera des graphismes plus poussés, avec un système d'éclairage in-game exclusif, plus de détails ou des technologies spéciales, mais la PS4 a toujours été gardée en tête lors du développement et une partie des tests du jeu a été faite sur cette plateforme. De quoi faire peur aux joueurs qui craindraient une retenue technique pour permettre une sortie en cross-gen ?

Une grande partie du développement a eu lieu sur la PlayStation 4 et de nombreux tests de jeu sont également effectués sur la PlayStation 4. Nous veillons donc à ce que les propriétaires de cette console aient une excellente expérience et que le jeu ait l'air fantastique sur cette console. Pour la PlayStation 5, on peut aller beaucoup plus loin bien sûr visuellement. On peut ajouter beaucoup plus de détails, graphiquement, la technique de rendu des scènes sous-marines est spéciale sur la PlayStation 5. Elle a des détails supplémentaires et des systèmes supplémentaires - la technique des vagues est également meilleure sur ce système. L'éclairage sur Aloy sur la PlayStation 5 a beaucoup plus de définition. Nous utilisons un système d'éclairage cinématographique spéciale qui sur la PlayStation 4 n'est utilisée que dans les cinématiques... nous avons plus de puissance de traitement dans ces scènes. Mais pour la PlayStation 5, nous avons beaucoup de puissance de traitement afin que nous puissions avoir ce système d'éclairage toujours disponible.

Chez Hardware Zone, ce même Mathijs de Jonge a déclaré que du ray tracing serait utilisé sur PS5, certainement en lien avec ces mécaniques d'illumination exclusives à la next-gen, mais aussi pour le rendu et l'audio.

Nous utilisons la technologie de ray tracing pour beaucoup de choses dans le jeu. Nous l'utilisons pour le moteur sonore, pour la physique et pour le rendu. Nous utilisons donc une variété de configurations techniques, en termes de ray tracing. Je ne suis pas un ingénieur technique, donc je ne peux pas l'expliquer plus en détail que cela. Mais oui, nous l'utilisons.

Julien Chièze a lui appris de la part des développeurs qu'il y aura un mode Performance à 60 fps sur next-gen, et mécaniquement un mode Qualité privilégiant la résolution en 4K pour ceux qui le désirent. Autre point intéressant disséminé dans les multiples interviews de Guerrilla, IGN a relevé que la taille de la map serait un peu plus grande que celle d'Horizon: Zero Dawn, mais qu'elle serait surtout plus dense.

La carte est un peu plus grande, mais en général, nous avons vraiment cherché à augmenter la densité et à ajouter plus de contenu, en veillant à ce qu'il y ait beaucoup plus à faire pour le joueur sur la carte, puis à rendre ce contenu également attrayant en racontant des micro-histoires.

