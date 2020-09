Fortnite nous montre de quoi il est capable sur PS5 avec l'Unreal Engine 4

Toujours aussi populaire depuis plusieurs années, Fortnite s'invitera évidemment sur PlayStation 5 au lancement de la prochaine console de Sony en novembre prochain. Le titre d'Epic Games a d'ailleurs eu droit ce soir à une petite vidéo qui nous montre les améliorations graphiques de cette version next-gen.

Comme sur PC avec les technologies de NVIDIA, Fortnite sera plus beau que jamais grâce à l'Unreal Engine 4 sur PlayStation 5, la bande-annonce ci-dessus met en avant les effets de flammes, d'explosions, de particules, d'eau et la végétation, mais tout cela ne doit pas vous distraire de l'objectif ultime du Battle Royale : poser son plus beau pas de danse au milieu du champ de bataille (et faire Top 1, mais cela vient après).

Déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android, Fortnite sera disponible dès le 19 novembre prochain sur PS5, date de sortie de la console next-gen de Sony.