Fortnite : le ray tracing et le DLSS 2.0 arrivent demain dans le Battle Royale

Lors de sa conférence présentant les GeForce RTX 30, NVIDIA avait annoncé que Fortnite allait prochainement recevoir une mise à jour pour intégrer les technologies ray tracing et DLSS 2.0, afin d'améliorer les graphismes et les performances du Battle Royale d'Epic Games. Eh bien, l'arrivée de cette mise à jour est imminente.

NVIDIA vient en effet d'annoncer que le ray tracing et le DLSS 2.0 arriveront dès demain, le 17 septembre, dans Fortnite sur PC, le titre étant pour rappel jouable en free-to-play sur l'Epic Games Store. Il faudra bien évidemment disposer d'une carte graphique RTX dans son ordinateur pour profiter de ces reflets, ombres et éclairages plus réalistes grâce au ray tracing, tandis que le DLSS 2.0 est quant à lui là pour améliorer les performances du jeu.

Rendez-vous donc demain, à 15h00, pour découvrir le DLSS 2.0 et le ray-tracing dans Fortnite sur PC, vous pouvez en attendant admirer quelques images sur la seconde page, et acheter une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 d'EVGA à 319,9 € sur Amazon.fr.