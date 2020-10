PS5 : plusieurs YouTubeurs japonais jouent avec la console, du gameplay à gogo à partir de 11h00

Les influenceurs japonais sont mis en avant aujourd'hui. Et pour cause, pendant plusieurs heures, les plus gros YouTubeurs de l'Est ont pu mettre la main sur la PS5 et partagent leurs expériences en vidéos. Au programme du jour ? Du gameplay à gogo... En effet, plusieurs productions sont mises sous le feu des projeteurs.

Nos mirettes vont donc se poser sur Astro's Playroom, Godfall, Balan Wonderworld ou encore Devil May Cry 5 Special Edition. Ce n'est pas indiqué, mais il possible que nous ayons un aperçu de certains menus... Le rendez-vous est pour quand ? Aujourd'hui, à 11 heures. Dans le tas, vous avec l'embarras du choix !

