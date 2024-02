BON PLAN : la PS5 Slim baisse de prix chez plusieurs revendeurs

En fin d'année dernière, Sony a lancé la PlayStation 5 Slim, un modèle plus stylisé que le précédent, mais qui conserve la même fiche technique. La PS5 Slim a replacé la première PlayStation 5 « Fat » au fil des stocks, mais voilà que plusieurs revendeurs affichent une belle baisse de prix pour la console de salon.

La PlayStation 5 Slim passe à 479,99 € au lieu de 549,99 €, soit une réduction de - 14 %. L'offre est disponible chez plusieurs revendeurs :

Design slim - Avec la PS5, les joueurs bénéficient d'une technologie vidéoludique puissante dans une console au design épuré et compact.

1 To de stockage - Gardez vos jeux préférés à portée de main et lancez-les en un instant grâce au SSD de 1 To intégré.

Disque SSD ultra haute vitesse - Maximisez vos sessions de jeu avec des temps de chargement quasi instantanés pour les jeux PS5 installés.

Entrées/sorties intégrées - Grâce à l'intégration personnalisée des systèmes de la console PS5, les développeurs peuvent extraire les données du disque SSD si rapidement qu'il leur est possible de créer des jeux de manière inédite.

Ray Tracing - Plongez dans des univers offrant un niveau de réalisme inégalé, chaque rayon de lumière étant simulé de manière individuelle, de façon à créer des effets d'ombre et de reflets ultra réalistes sur les jeux PS5 compatibles.

Jeu sur téléviseur 4K - Profitez de vos jeux PS5 favoris sur votre incroyable téléviseur 4K.

Jusqu'à 120 FPS avec une sortie 120 Hz - Profitez d'un gameplay fluide grâce à une fréquence d'images élevée allant jusqu'à 120 FPS pour les jeux compatibles, avec la prise en charge de la sortie 120 Hz sur les écrans 4K.

Technologie HDR - Sur un téléviseur HDR, les jeux PS5 compatibles affichent une gamme de couleurs éclatantes et plus vraies que nature.

Technologie sonore Tempest 3D Audio Tech - Plongez dans des environnements sonores dans lesquels le son semble vous parvenir de toutes directions. Dans votre casque ou les enceintes de votre téléviseur, votre environnement prend vie grâce à la technologie sonore Tempest 3D Audio Tech sur les jeux compatibles.

Retour tactile - Faites l'expérience du retour tactile via la manette sans fil DualSense en jouant à une sélection de jeux PS5 et ressentez les effets et l'impact de vos actions en jeu grâce au retour sensoriel dynamique.

Gâchettes adaptatives - Apprivoisez les gâchettes adaptatives immersives et leurs niveaux de résistance dynamique qui simulent l'impact physique de vos actions en jeu dans une sélection de titres PS5.

Inclut ASTRO’S PLAYROOM - Dans ce jeu inclus avec la console PS5, explorez quatre mondes, chacun présentant un gameplay novateur exploitant les fonctionnalités polyvalentes de la manette sans fil DualSense.

Rétrocompatibilité et mode Game Boost - La console PS5 peut lancer plus de 4 000 jeux PS4. Avec la fonctionnalité Game Boost, vous pouvez même profiter d'un taux de rafraîchissement amélioré dans certains des meilleurs jeux de la console PS4.

Apple Music - Profitez de jusqu'à six mois d'Apple Music sans frais supplémentaires avec votre console PS5 et accédez à des millions de morceaux et des milliers de playlists, sans publicité.