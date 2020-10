PS5 : la chaleur est maîtrisée et la console est plus silencieuse que la PS4 selon les journalistes japonais

Ça va forcément arriver la suite pour le public Euro et US, de toute façon Japonais ou pas quand il y a partenariat comme ici avec un produit qui arrivent en avant première et offert de surcroit au vu de sa valeur, il ne faut pas s'attendre à entendre des choses très objectives.



Ma foi même si les jeux sont nazes et que ça donne pas envie ça me semble déjà plus objectif et honnête que de filer des consoles Next Gen pour faire tester des jeux currents gen et old gen sur les temps de chargement et les fps, c'est quoi ce concept ? Faire oublier que leur line up Next Gen est à la rue aussi ?