PS5 : comment bien installer votre console dans votre salle de jeu ? Les conseils de SIE pour une ventilation optimale

Les surchauffes et bruits de ventilation excessifs sont monnaie courante chez les utilisateurs de PS4, alors beaucoup espèrent que ces phénomènes ne vont pas se reproduire avec la PlayStation 5. Les premiers retours sont plutôt positifs sur ces sujets, et Sony Interactive Entertainment prévoit même d'améliorer la ventilation via des mises à jour du firmware à l'avenir.

Malgré tout, le constructeur a tenu à donner ses consignes officielles pour éviter la surchauffe et la ventilation digne d'un avion au décollage via le PlayStation Blog. Concrètement, il faut laisser la console respirer en la mettant à 10 cm au moins d'une paroi, ne pas la poser sur du textile ou la recouvrir de tissu, et penser à la nettoyer régulièrement.

Quelles sont les meilleures pratiques à suivre lors de la configuration de ma console PS5 ? Pour une ventilation optimale, suivez les conseils ci-dessous : Laissez au moins 10 cm entre la console et un mur.

Ne posez pas la console sur un tapis ou de la moquette à fibres longues.

Ne placez pas la console dans un espace étroit ou exigu.

Ne couvrez pas la console de tissu.

Ne laissez pas la poussière s’accumuler sur les grilles d’aération. Utilisez un aspirateur pour empêcher la poussière de s’accumuler.

La PS5 n'est actuellement pas disponible en précommande faute de stock, au contraire de ses jeux et accessoires.

