Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : le bon plan du jour fait du bien à votre esprit, votre corps et votre âme (2 novembre 2021)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Guided Tai Chi est en anglais, il n'est pas compatible avec le cloud-saving (perte de la progression en cas de désinstallation) et il n'est pas cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous ne pouvez pas récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop. Notez que le studio de développement, Cubicle Ninjas, n'a pas de vidéo (trailer ou autre) sur sa page YouTube et que le site officiel du jeu est une image... À croire qu'il a honte de son application qui pourtant est vraiment très sympa.

Guided Tai Chi (6,99 € 9,99 € -30 %) (1,95 Go) (Anglais) (C) (3,7/5) - PEGI 3

Rafraîchissez votre esprit, votre corps et votre âme avec plus de 200 exercices inspirés du tai-chi dans 20 cadres naturels magnifiques. Découvrez une vision moderne d'une pratique ancienne.





