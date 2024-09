PS5 Pro : critiquée, la console très haut de gamme pourrait quand même bien se vendre

Lorsque Sony a dévoilé sa PlayStation 5 Pro cette semaine, les internautes n'ont pas été convaincus par les améliorations graphiques dans les jeux déjà existants, mais ont surtout manqué de tomber de leur chaise en découvrant le prix : 799,99 € pour une console sans lecteur de disques, ça pique.

Depuis, la console est moquée sur Internet, mais comme souvent, les réseaux sociaux sont des bulles qui ne représentent pas la majorité des joueurs. Comme l'a remarqué Wario64 sur X (ex-Twitter), les stocks du lecteur de disques pour la PS5 ont fondu comme neige au soleil chez Best Buy, le produit s'est également retrouvé en 8e place des ventes sur Amazon, avant de là aussi tomber en rupture de stock. En France, eh bien Amazon.fr ne propose plus le lecteur de disques à la vente, les stocks sont vides, mais il reste encore quelques exemplaires à la Fnac, contre 119,99 €.

De nombreux acheteurs se sont visiblement jetés sur l'accessoire pour lire des Blu-ray avant de craquer pour la PlayStation 5 Pro, les précommandes de la console seront lancées le 26 septembre prochain, mais les joueurs auront donc déboursé 919,98 € pour une PS5 Pro capable de lire des Blu-ray. En plus de ce constat concernant le lecteur de disques, Ampere Analysis a déjà publié un rapport (via VGC) et estime que Sony vendrait 1,3 million de PlayStation 5 Pro en fin d'année 2024, ce qui n'est pas si mal comparé aux 1,7 million de PS4 Pro écoulées durant la même période. Au final, la PlayStation 4 Pro avait trouvé 14,5 millions de preneurs, représentant 12 % des ventes totales de la PS4. Ampere Analysis estime ainsi que la PS5 Pro s'écoulerait à 13 millions d'exemplaires d'ici 2029.

