Un PC à 800 euros est-il meilleur que la PS5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro est officielle, mais elle a déjà déçu pas mal de joueurs. La prochaine console de Sony sera vendue 799,99 € en France, sans lecteur de disque Blu-ray. Sony a embarqué dans sa machine un GPU amélioré, mais le montant demandé par le constructeur semble énorme et certains joueurs se demandent si acheter un PC à 800 € ne serait pas une meilleure affaire.

Eh bien Richard Leadbetter, responsable de la chaîne Digital Foundry qui décortique les jeux vidéo sur différentes plateformes, s'est penché sur le sujet à l'occasion d'un entretien avec IGN. D'après le spécialiste, un ordinateur doté de la même puissance que la PS5 Pro coûtera plus cher que 799,99 € :

Vous aurez du mal à obtenir ce genre de qualité visuelle sur un PC de prix similaire. Le GPU le plus proche du marché actuellement avec ce genre de fonctionnalités et de performances est la RTX 4070 – qui est un peu mieux, je dirais. Mais votre coût de base est de 540 $/480 £ (voire 620 € en France, ndlr). Et puis vous devez prendre en compte le processeur, la carte mère, la mémoire, le stockage, l'alimentation et le boîtier. Vous pourriez compenser le coût supplémentaire par le fait que vous n'avez pas besoin de frais d'abonnement supplémentaires au fil du temps, je suppose, mais je pense que vous passez à côté de l'essentiel : ce qu'est la PS5 Pro et qui va l'acheter. C'est une console, pas un PC – et il y a encore des différences clés, notamment en ce qui concerne une expérience de salon viable. Je dirais également que la Pro est conçue pour plaire aux utilisateurs de base de PlayStation avec une bibliothèque constituée au fil de nombreuses années. Cette bibliothèque ne sera pas transférée sur PC, donc ces utilisateurs repartent effectivement de zéro.

Eh oui, même à puissance également, un PC n'est pas une console, et inversement. Si vous jouez depuis des années sur PlayStation et avez des jeux physiques sur PS4 ou PS5, ils ne seront d'aucune utilité sur PC... ou sur PS5 Pro, la console étant dépourvue de lecteur Blu-ray., il faudra se contenter de votre bibliothèque virtuelle Pour autant, Sony porte de plus en plus ses exclusivités sur ordinateurs, mais à l'origine, la discussion entre Richard Leadbetter et IGN concernait Grand Theft Auto VI, attendu sur PS5 et Xbox Series X|S, mais pas sur PC, du moins au lancement. En clair, pour jouer à GTA 6 dès sa sortie, il faudra opter pour une console de salon, mais le jeu de Rockstar ne devrait pas être plus fluide sur PS5 Pro.

L'éternel débat « PC vs Console » n'est pas près de s'arrêter, mais comme toujours, les joueurs ont le choix de la machine en fonction de leurs besoins et leurs préférences. La PS5 Pro sortira le 7 novembre prochain, contre 799,99 €.