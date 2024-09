GTA VI pourrait-il tourner en 4K à 60 fps sur PS5 Pro ?

Cette semaine, Sony a dévoilé la PlayStation 5 Pro, une nouvelle console de salon qui embarquera un GPU amélioré, le PSSR et un ray tracing avancé, pour des jeux plus beaux et plus fluides. Mais le processeur de la PS5 Pro sera le même que celui de la PS5 et cela pourrait poser des problèmes.

Richard Leadbetter de Digital Foundry s'est entretenu avec IGN au sujet de la version PS5 Pro de Grand Theft Auto VI. En découvrant la machine de Sony, les joueurs ont tout de suite pensé à GTA 6, un titre en monde ouvert avec des graphismes magnifiques et de nombreux personnages à l'écran, il serait logique de penser que le jeu de Rockstar profitera des améliorations de la PS5 Pro, avec un rendu en 4K à 60 fps. Eh bien le responsable de Digital Foundry n'est pas de cet avis :

Non. Les jeux Grand Theft Auto ont toujours exécuté des simulations complexes qui sollicitent énormément le processeur, c'est pourquoi chaque jeu GTA a été initialement lancé sur leurs plateformes cibles à 30 images par seconde (ou moins !). La PS5 Pro utilise le même processeur que la PS5 et il serait extrêmement difficile d'atteindre 60 images par seconde si la version de base de la PS5 vise 30 images par seconde. Ce n'est pas un problème de GPU, c'est un problème de processeur.

Voilà qui jette un froid. D'après Richard Leadbetter, Grand Theft Auto VI ne tournera pas en 4K à 60 fps sur PS5 Pro, mais le jeu devrait évidemment profiter de la puissance de la console pour proposer de meilleurs graphismes. En résumé, le titre aura une image plus fine, mais le même framerate que sur PS5 standard. Pour l'instant, il est compliqué de spéculer, Rockstar peut très bien viser le 60 fps dès le lancement sur PS5 et Xbox Series X, mais Richard Leadbetter n'y croit pas.

Par ailleurs, le responsable de Digital Foundry a évoqué la vidéo de présentation de la PlayStation 5 Pro, qui utilisait des séquences de gameplay de jeux déjà disponibles et déjà très beaux, ce qui n'était pas l'idéal pour découvrir les améliorations graphiques, sans oublier la compression sur YouTube. Richard Leadbetter est persuadé que d'autres jeux auraient mérité d'être évoqués, des titres qui peinent à atteindre les 60 images par seconde à l'heure actuelle sur PS5, comme Elden Ring. Toujours selon lui, la 8K n'intéressera pas grand monde et, à part des développeurs focalisés sur la technologie comme Polyphony Digital (Gran Turismo), personne ne proposera cette option sur son jeu PS5 Pro.

Pour l'instant, la console peine à convaincre les joueurs, du moins d'après les retours sur les réseaux sociaux. La date de sortie de la PS5 Pro est fixée au 7 novembre 2024, sans lecteur de disque et au prix de 799,99 €. La PS5 Slim avec lecteur Blu-ray est quant à elle disponible contre 549 € sur Amazon.