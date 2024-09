PS5 Pro : la console se fait déjà détruire par les joueurs

une version pro à mille balles alors qu'aucun jeu n'a réellement dépassé les limites de la PS5, c'est clairement pas possible et c'est une très mauvaise stratégie qu'adopte Sony. A ce prix là on est raisonnablement en droit d'attendre un lecteur inclus, le stand inclus, deux manettes et Astro bot inclus au lieu de astro playroom qui est disponible gratuitement sur le store. 650 € aurait été le maximum raisonnable pour la PS5 pro en l'état. Surtout en sachant que la PS5 n'est véritablement active que depuis deux ans, à cause de pénuries de matières premières, puis de la crise du covid qui a suivie et que de ce fait, le besoin d'une machine plus puissante n'est pas encore ressenti par les possesseurs de PS5 faute de gros jeux qui lui soit propres.