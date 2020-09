Xbox Series X : « la Xbox la plus silencieuse » de l'histoire selon des journalistes

Plusieurs rédactions internationales ont eu l'occasion d'essayer la Xbox Series X avant l'heure ces derniers jours. Elles ont notamment eu le temps de découvrir que le système de la console utilisait une partie importante de l'espace de stockage du SSD, ou encore de constater les temps de chargement rapides de la plateforme. Mais elles ont aussi eu l'occasion d'apprécier le peu de bruit émis par la machine.

Ryan McCaffrey d'IGN la décrit ainsi comme extrêmement silencieuse, tout du moins avec les jeux rétrocompatibles.

Plus important encore, cette chose est silencieuse. Elle est presque inaudible lorsqu'elle est inactive, et dans Red Dead Redemption 2, par exemple, elle est toujours assez silencieuse - beaucoup plus que la Xbox One X, qui devient nettement plus bruyante lorsque son processeur est pleinement exploité. Nous verrons comment son acoustique sera quand on aura de nouveaux jeux utilisant les 12 téraflops...