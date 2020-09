Xbox Series X : quel espace de stockage effectif sur le SSD de 1 To et la carte d'extension Seagate ?

Plusieurs rédactions ont eu l'occasion de tester la Xbox Series X ces derniers jours, et ont ainsi pu décortiquer le fonctionnement de la console next-gen. IGN s'est notamment intéressé à l'espace de stockage effectif de la plateforme vendue avec un SSD de 1 To. Si nous nous attendions à ce que l'OS et les applications obligatoires prennent de la place, nous n'en imaginions peut-être pas autant.

Les journalistes ont ainsi constaté qu'il ne reste effectivement que 802 Go d'espace de stockage disponible pour installer vos jeux et applications. Idem, la carte d'extension de stockage Seagate de 1 To ne permet d'utiliser vraiment que 920 Go.

Pour être clair, c'est 802 gigaoctets d'espace utilisable, après le système d'exploitation et les fichiers système. Lorsque vous branchez la très chère carte d'extension de stockage Seagate 1 To qui vous offre tous les avantages du lecteur interne, il ajoute 920 Go de capacité utilisable. Une alternative plus abordable consiste à utiliser un disque dur externe USB 3.1 moins cher pour stocker les jeux de nouvelle génération auxquels vous ne jouez pas, et de les faire simplement aller et venir comme vous le souhaitez, vous évitant ainsi de les télécharger à chaque fois. De plus, le transfert entre le SSD NVME de la Xbox Series X et un lecteur USB 3.1 est assez rapide.

Quid de la Xbox Series S et ses 512 Go embarqués par son SSD ? Nous ne le savons pas pour le moment, mais préparez-vous à faire des concessions... Heureusement, les jeux pèseront environ 30 % de moins sur cette déclinaison de la machine. Cette dernière est disponible en précommande pour 299,99 € chez Amazon.fr.

